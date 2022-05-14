Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz, başka kimsenin vizyonu, projesi yok

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Erdoğan, "Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor... Buradan Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır" dedi. "Bugünkü sıkıntıları kendilerinin çözeceklerini" savunan Erdoğan, "Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi, niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye'yi eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır... Hatta hatalarımız olmamış mıdır, olmuştur... Ama Türkiye'ye yaşattığımız sırlık atılımların yanında bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz, siyasi, askeri ekonomik, sosyal krizlerin yol açtığı ateş çemberinden geçerken, biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de. başaracağız, dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Türkiye belki yüz yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor... Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar. Bu kez aynı hüsranın yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaş çay alım fiyatını açıkladı. Yaş çay alım fiyatı kilo başına yüzde 73 arttı. Buna göre yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 lirayken, bu yıl taban fiyat yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa çıkartıldı. Kilogramda 13 kuruş olan destek de 30 kuruşa yükseltildi.

"Bu havalimanı sıradan bir yatırım değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Aliyev, Sayın Bahçeli, Sayın Destici, Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim, sizleri muhabbetle selamlıyorum...

Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yer alan Rize Artvin Havalimanımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan, 57'ye çıkardık.

"Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor..."

Ya Rab, şahsıma ve heyetime, bu millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için hamdolsun. Bu havalimanlarında sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. 5 yılda 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı, 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleri ile gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor... Buradan Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Şu an gerek uçak sayısı gerek bütün maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli, Artvinli hemşehrilerim bu uçakları doldurmalı ki bu gidiş gelişler farklı bir şekilde devam etsin.

Türkiye'nin kalkınmada, havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların, ne denizlerin, bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık üzerine değil, kavuşma üzerine söylenecek.

"Kimsenin eğitim, geçim derdi için başka yere gitmesine gerek kalmadı"

Artık hiç kimsenin eğitim için, sağlık hizmeti için, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgemizin asırlık derdi olan göç sorunun çözümü yoluda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk.

Karadeniz insanının azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde; tüm Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek işler başaracağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur.

"Bizi tek parti faşizmi, kumpaslarla oyaladılar"

Bizi yıllarca tek parti faşizmi ile, vesayetin sinsi oyunlarıyla, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, kumpaslarla oyaladılar. Menderes'ten Özal'a, bu oyunu bozmaya çalışanları idam sehpasıyla, itibar suikastleriyle cezalandırma yoluna gittiler. Rahmetli Erbakan'ı, Türkeş'i iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de ülkeye hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz senaryoyu çözdüğü için, bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Cumhur İttifakı olarak aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmasını engelleme çabalarını izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği iklimde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde, biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz.

"Yabancı düşmanlığının tohumlarını ekmek için ahlaksızlık sergiliyorlar"

Medeniyetimize ve kültürümüze zıt bir şekilde, yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için ahlaksızlık sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.

Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine rağmen yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının ihmalinin, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak, bugünkü sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi, niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye'yi eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Biz milletimizin karşısına hep eser ve hizmetlerle çıktık. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de çağlarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz.

"Eksiklerimiz, elbette var"

Eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır... Hatta hatalarımız olmamış mıdır, olmuştur... Ama Türkiye'ye yaşattığımız sırlık atılımların yanında bunlar devede kulak misalidir. Dünya ve bölgemiz, siyasi, askeri ekonomik, sosyal krizlerin yol açtığı ateş çemberinden geçerken, biz ülkemizi en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de. başaracağız, dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Türkiye belki yüz yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor... Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar. Bu kez aynı hüsranın yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz.

"Küresel krizin etkisini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz"

Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdamda işler planladığımız gibi gidiyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak, diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz.

Bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini de paylaşmak istiyorum. Geçen yıl, yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı... Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa, kg'da 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışın üzerinde 30 kuruşa çıkartıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte, ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla, kg'ı 7 liradan fabrikaya verebilecek.

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli hemşehrilerime vermek istiyorum. Günde 100’er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek çay fabrikalarının inşaatları şu anda projeleri ile birlikte başladı. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum. Artvin-Arhavili vatandaşlarıma, organize sanayi bölgesi alanını kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdim.

"Havayolu artık halkın yolu oldu"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "2002 yılında bu yola çıktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki 'Binali Bey, havayolunu, halkın yolu yapacağız'. 'Baş üstüne' dedik, yola koyulduk. Havayolu adeta imtiyazlıların yoluydu, havayolunda seyahat edenler uçakta karşılaşanlar birbirlerini tanıyordu. Hep aynı yüzler, hep aynı yolcular... Bu iş böyle gitmez, herkes uçağa binecek ve havayolu halkın yolu olacak! Oldu mu? Hayırlı uğurlu olsun... Siz arkamızda olduğunuz sürece durmak yok!" dedi.



Binali Yıldırım "herkes uçağa binecek" demişti; İstanbul-Rize uçak bilet ücreti belli oldu!



Benzine 1,68; LPG'ye 40 kuruş zam!



Kulis: MYK'da sinyal kesici Jammer kullanıldı; Kılıçdaroğlu, SADAT "baskınını" son ana kadar CHP milletvekillerinden bile sakladı



Kuzey'de Erdoğan artçıları: NATO'ya başvuruları gündemde olan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları, Çavuşoğlu ile görüşmek istedi



Ahmet Türk: Muhalefet kazanırsa, Erdoğan'ın demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var



İyi Partili İBB Meclisi üyesi Kıdık: Rize Havalimanı'nı açtıkları gün Atatürk Havalimanı'nı yıkıyorlar



Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı: Öldürme kastı yok



Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi, benzinin litresi 6 ayda yüzde 131 arttı!



Cumartesi Anneleri, 894'üncü haftalarında gözaltında kaybedilen Mehmet Selim, Cezayir ve Hasan Örhan için adalet istedi



" />