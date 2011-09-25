Riza'yi sel aldı: 1 kişi öldü

T24 - Rize’de dün etkili olan ve aralıklarla süren yağışlar sonrası derelerin taşması sonucu kent merkezinde 3 ev yıkıldı, 10 bina ağır hasar gördü. 100’e yakın ev boşaltılırken, cadde ve sokaklarda park halinde olan 8’i ambulans 60’ın üzerinde araç balçıkla kaplandı. Kırklartepe Köyü’nde kaybolan 52 yaşındaki Necihan Aksu’nun cesedine ulaşıldı.



Gece boyu mahsur kalan 200’ün üzerinde kişi kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Kaplıca Mahallesi’nde mahsur kalan 11 kişi için ise bölgeye helikopter istendi.

Cadde ve sokaklar balçıkla kaplandı



Rize’de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kent merkezinde birçok dere taştı, cadde ve sokaklar adeta nehire dönüştü. Ekrem Orhon Mahallesi’nde 112 Acil Servis İstasyonu’nun araç parkını basan su nedeniyle 1 ambulans devrildi, 8 ambulans ise balçıkla kaplandı. Kent merkezinde de 60’ın üzerinde araç balçığa gömüldü. Sabah erken saatlerden itibaren Rize Belediyesi’ne ait iş makineleri bölgede yol açma ve temizlik çalışması başlattı. Zemin ve bodrum katları sular altında kalan 100 dolayında işyeri ise zarar gördü. Kent genelinde 10 ev yıkılırken 60 dolayında ev ise boşaltıldı. Yiğitler Köyü’nde mahsur kalan 100 kişi ise gece boyu sürdürülen çalışmalarla güvenli bölgelere nakledildi.

Helikopter istendi



Yukarı Kaplıca Mahallesi Kalafatlar Mahallesi’nde heyelan ve dere taşkını sonucu evlerinden çıkıp güvenli olduğu için bir eve toplanan 3’ü çocuk 11 kişi burada mahsur kaldı. Rize İl Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Tepe başkanlığında oluşturulan kurtarma ekibi sabaha karşı yaya olarak bölgeye ulaştı. Karadan tahliye edilemeyen 11 kişi için bölgeye Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’nda askeri helikopter istendi. Hava şartlarına göre helikopterin 11 kişiyi mahsur kaldığı bölgeden kurtarması bekleniyor.

Kayıp kadının cesedine ulaşıldı



Dün gece Kırklartepe Köyü’nde kaybolan 52 yaşındaki Necihan Aksu’nun cesedi, Sivil Savunma ekiplerinin çalışması sonucu sabah erken saatlerde evinin 50 metre ilerisinde toprak altında bulundu. Kalkandere İlçesi Çayırlı köyünde evlerinde mahsur kalan 10 kişi ise kurtarma ekiplerince ulaşılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Bu arada Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu başkanlığında oluşturulan krizi merkezi sabah erken saatlerde toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı'ndan Karadeniz sahil yolu itirafı



Rize Belediye Başkanı AKP'li Halil Bakırcı, kentte büyük hasara yol açan yağışın ucuz atlatıldığını belirterek, yaşanan afete üzeri kapatılan derelerin taşmasının yol açtığını ifade etti. Başkan Bakırcı, şöyle dedi:



"Rize’de denize dikey 23 deremiz var. Bu derelerin varlığı biliniyordu ancak dikkat çekmiyordu. Bunların 4’ü dün taştı. Göreve geldiğimden itibaren bu derelerin problem olabileceğini, bunun belediye imkanları ile düzeltilemeyeceğini söyledim. Bundan 1.5 ay önce Rize ziyaretleri sırasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar’a da konuyu aktardım. ’Bu derelerden biri taşarsa, karayolu 70 santimetre yüksek yapıldığı için şehri su basar ve hiçbir şey yapamayız’ dedim. Bu dereler taşıdığı ağaç, teresubat ve diğer malzemelerle baskları tıkadı. Bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz. Dere üzerlerini kapatmıyorum diye çok eleştiri aldım. Bunun doğru olmadığını ve üzeri kapatılan derelerin dahi açılması gerektiğini söyledim. Bunları afet olduğu zaman konuşuyoruz, 15-20 gün sonra ise unutuyoruz."

3 ev çöktü 10 ağır hasarlı bina var



Belediye Başkanı Bakırcı, meteoroloji uyarısının ardından olacakları tahmin ettiklerini, her derenin başına bir iş makinesi yönlendirdiklerini anlatırken, şöyle devam etti:



"Anında müdahale etmesek daha kötü bir tablo ile karşılaşabilirdik. Kentte rakamsal boyutlarını söyleyemeyeceğim oranda büyük hasar var. Bizi sevindiren belediye sınırları içerisinde can kaybı olmamasıdır. Ucuz atlattık diyebiliriz. Kentte 3 ev çöktü, 10’u ağır hasarlı bina var. Yüzlerce ev boşaltıldı. Hasarın boyutunu tam olarak görmüş değiliz. Sadece bir sokağımızda esnafın kaybı 2 milyon lira."

Vali: Bu memleketin yağmurunu meteoroloji de tahmin edemiyor



Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ise, afet boyutunun geçen yıl meydana gelen Gündoğdu felaketinden daha büyük olduğunu söyledi. Meteorolojinin önceden uyarı yaptığını ifade eden Vali Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:



"Bu memleketin yağmurunu meteoroloji de tahmin edemiyor. Teknoloji Rize için henüz bunu icat edemedi. Evet uyarı yapılıyor, lokal bir yağış oluyor ve bunu kestiremiyorsunuz. Meteoroloji bize durumu günlük olarak bildiriyor ancak yerini kestiremiyoruz. Bir yerden sıkıntıyı yaşıyoruz. Üzeri kapalı derelerin tamamının açılması gerektir. Modern şehircilik bunu gerektirir. Vaktinde yapılmıştır, kimseye diyeceğimiz bir şey yok. O gün bu sıkıntılar belki tahmin edilemiyordu. Bugün 150 bine yaklaşan kent merkezi nüfusu bulunan bir şehirde dere yataklarının üzerinin kapalı olma şansı yok. Bu dere yataklarını bizim görmemiz lazım. Bunun için bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Oraları her gün korkacağımız yer olmaktan çıkarıp gezdiğimiz, oturduğumuz ve sohbet ettiğimiz yer haline getirmemiz lazım."



