Rıza Türmen: Özgürlüklerin daha fazla bastırıldığını göreceğiz

"Yan yana bir aradayız" toplantısında açıklama yapan eski CHP Milletvekili, eski AİHM yargıcı ve Demokrasi İçin Birlik Sözcüsü Rıza Türmen, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu duruma ilişkin "otoriter rejime karşı sivil toplumun beraber hareket etmesinin önemini" vurguladı. Türmen "Türkiye bakımından karanlık bir dönem. Daha fazla güç yoğunlaşmasına tanıklık edeceğiz. Özgürlüklerin daha fazla bastırılmasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası T24'ün sorularını yanıtlayan Rıza Türmen "Türkiye'nin karanlık bir döneme girdiğini ve bütün gücün tek elde toplanmaya çalışıldığını" ifade etti. "Yan yana bir aradayız" bildirisi için imza teklifi geldiğinde "Metni okuyunca tabii ki imzalarım dedim. Metni okuyunca imzalamamak olabilir mi? Bir demokrasi talebi var burda. Sivil toplumdan gelen bu talebin desteklenmesi gerekiyor. İçinde olmak lazım" dedi.

"Özgürlüklerin daha fazla bastırıldığını göreceğiz"

Başkanlık sistemiyle Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyleyen Türmen şunları söyledi:

"Bu yeni dönem iyi bir dönem değil. Türkiye bakımından karanlık bir dönem. Daha fazla güç yoğunlaşmasına tanıklık edeceğiz. Özgürlüklerin daha fazla bastırılmasını göreceğiz. Hukuk devletinin daha fazla kenara itildiğini keyfiliğin daha fazla egemen olduğunu göreceğiz. Tek bir kişinin elinde çok büyük bir güç yoğunlaşması söz konusu. Bütün gücün tek bir elde toplandığını görüyoruz. Bütün iktidarın, yasamanın, yürütmenin ve yargının tek bir elde toplandığını görüyoruz. Buna karşı hiçbir denetim mekanizması yok. Ve bu tek el aynı zamanda bir partinin başkanı. Buradan çıkacak sonuç nedir? Demek ki bu güç yoğunlaşması tek bir parti için kullanılacaktır. Endişe verici bir durum!

Bir araya gelmemiz, toplanmamız işte buna bir itirazdır. Toplumsal itirazdır, sivil toplumun buna karşı direnicinin başlangıcıdır."