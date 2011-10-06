Rıza Türmen: İktidarın kadına bakışı sorunlu



Hülya Karabağlı



T24/ANKARA



Kadın milletvekillerine pantolon düzenlemesi için toplanan Anayasa Komisyonu’nda erkekler atıştı. Komisyonun AKP’li kadın üyeleri Belma Satır, Fatoş Gürkan, Canan Candemir Çelik, Semiha Öyüş ve Ayşe Türkmenoğlu sessizce atışmaları izlemek durumunda kaldı.





Kuzu: Kadın yanlış bakışımız olmaz. Allah çarpar sonra



AİHM eski Yargıcı CHP’li Rıza Türmen, kadına yönelik cinayetler, yaralama olaylarındaki artışları anlatırken, “Acaba siyasi iktidarın kadına bakış açısı sonulu olduğu için mi durum gittikçe kötüleşiyor yorumu yapınca hazır cevaplığı ile bilinen komisyon bakanı Prof. Burhan Kuzu, “Kadına bakışımız her zaman doğru. Düzgün bakışımız var. Yanlış bakış olmaz. Allah çarpar sonra” yanıtı verdi.





‘Pantolon düzenlemesiyle füzenin ne ilgisi var’



CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İsrail üzerinden Suriye'yi vurma planları diye söze başlayınca beklenen oldu. Burhan Kuzu devreye girerek, “ Ne alakası var? Aşağıda basın toplantı salonu var. 8 yıldır bunu yapıyorsun. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Sapla saman aynı yerde olmaz. Ben ne yapayım? Konumuz bu değil” dedi.



Kart konuşmasına devam etti ve ‘İsrail üzerinden Suriye'ye karşı Türkiye'nin öncü kuvvet olarak kullanılmak istendiğini görüyoruz. Dış siyasette Alman vakıfları yoluyla Deniz Feneri davasında stratejik mevki kazanılmak isteniyor. Türkiye'nin sağduyulu kamuoyu bu gerçekleri görüyor”.





Türmen: Son yedi yılda 5 bin kadın öldürüldü



CHP’li Türmen, konuşmasında kadın cinayetlerini, taciz ve tecavüzleri gündeme getirdi. Son 7 yılda 5 bin kadının öldürüldüğünü, taciz ve tecavüz suçlarında yüzde 35 artış olduğunu anlatan Türmen, kadınların 1999 yılında yüzde 34,1 olan iş gücüne katılın oranının 2010 yılında yüzde 27,6'ya düştüğüne dikkat çekti.





CHP: Polis mi; savcı mı başbakana bilgi veriyor?



CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman vakıflarıyla PKK’ya para aktarıldığına ilişkin açıklamaları var. 25 yıl savcılık yaptım. Soruşturmalar gizlidir, polis mi savcı mı Başbakan'a bilgi veriyor. Tutuklu milletvekilleri konusunda Meclisin bir irade beyanı ortaya koyma gerekir.





MHP’li Bal: Başörtüsünü çözelim



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal: MHP başörtüsüyle ilgili özgürlük alanının genişletilmesi konusunda samimi görüşlerini ortaya koydu. Bunun sorun olmaktan çıkartılması için gerekli çabayı göstereceğiz. 'Şimdi Anayasa Mahkemesi de belirli bir şekle dönüştürüldüğüne göre bu sorunun tekrar toplumsal mutabakatla çözülmesi için MHP'nin samimi duygularını sizinle paylaşmak istiyorum'.



AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop: Türkiye’de genel olarak kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler hep askeri yönetimler döneminde yapılmıştır. Üniversitelerde başörtüsü sorunu 1986 yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çukurova Üniversitesinde konuşmasıyla başlamıştır.







