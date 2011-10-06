T24 LogoT24 Logo
Politika

Rıza Türmen: İktidarın kadına bakışı sorunlu

Kadın milletvekillerine pantolon düzenlemesi için toplanan Anayasa...

06 Ekim 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ANKARA 

Kadın milletvekillerine pantolon düzenlemesi için toplanan Anayasa Komisyonu’nda erkekler atıştı. Komisyonun AKP’li kadın üyeleri Belma Satır, Fatoş Gürkan, Canan Candemir Çelik, Semiha Öyüş ve Ayşe Türkmenoğlu sessizce atışmaları izlemek durumunda kaldı.  


Kuzu: Kadın yanlış bakışımız olmaz. Allah çarpar sonra  

AİHM eski Yargıcı CHP’li Rıza Türmen, kadına yönelik cinayetler, yaralama olaylarındaki artışları anlatırken, “Acaba siyasi iktidarın kadına bakış açısı sonulu olduğu için mi durum gittikçe kötüleşiyor yorumu yapınca hazır cevaplığı ile bilinen komisyon bakanı Prof. Burhan Kuzu, “Kadına bakışımız her zaman doğru.  Düzgün bakışımız var. Yanlış bakış olmaz. Allah çarpar sonra” yanıtı verdi. 


‘Pantolon düzenlemesiyle füzenin  ne ilgisi var’ 

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İsrail üzerinden Suriye'yi vurma planları diye söze  başlayınca  beklenen oldu.  Burhan Kuzu  devreye girerek, “ Ne alakası var? Aşağıda basın toplantı salonu var. 8 yıldır bunu yapıyorsun. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Sapla saman aynı yerde olmaz. Ben ne yapayım? Konumuz bu değil” dedi. 

Kart konuşmasına devam etti ve ‘İsrail üzerinden Suriye'ye karşı Türkiye'nin öncü kuvvet olarak kullanılmak istendiğini görüyoruz. Dış siyasette Alman vakıfları yoluyla Deniz Feneri davasında stratejik mevki kazanılmak isteniyor. Türkiye'nin sağduyulu kamuoyu bu gerçekleri görüyor”. 


Türmen: Son yedi yılda 5 bin kadın öldürüldü 

CHP’li Türmen, konuşmasında kadın cinayetlerini, taciz ve tecavüzleri gündeme getirdi.  Son 7 yılda 5 bin kadının öldürüldüğünü, taciz ve tecavüz suçlarında yüzde 35 artış olduğunu anlatan Türmen, kadınların 1999 yılında yüzde 34,1  olan iş gücüne katılın oranının  2010 yılında yüzde 27,6'ya düştüğüne dikkat çekti. 


CHP:  Polis mi; savcı mı başbakana bilgi veriyor? 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman vakıflarıyla PKK’ya para aktarıldığına ilişkin açıklamaları var. 25 yıl savcılık yaptım. Soruşturmalar gizlidir, polis mi savcı mı Başbakan'a bilgi veriyor. Tutuklu milletvekilleri konusunda Meclisin bir irade beyanı ortaya koyma gerekir. 


MHP’li Bal: Başörtüsünü çözelim 

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal:  MHP başörtüsüyle ilgili özgürlük alanının genişletilmesi konusunda samimi görüşlerini ortaya koydu.  Bunun sorun olmaktan çıkartılması için gerekli çabayı göstereceğiz. 'Şimdi Anayasa Mahkemesi de belirli bir şekle dönüştürüldüğüne göre bu sorunun tekrar toplumsal mutabakatla çözülmesi için MHP'nin samimi duygularını sizinle paylaşmak istiyorum'. 

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop:  Türkiye’de genel olarak kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler hep askeri yönetimler döneminde yapılmıştır.  Üniversitelerde başörtüsü sorunu 1986 yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Çukurova Üniversitesinde konuşmasıyla başlamıştır.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24