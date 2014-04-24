Rıza Türmen: Erdoğan'ın Türkiye'ye açtığı Twitter davası çok acemice ve hatalı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Twitter hakkında “özel hayatı ihlal” gerekçesiyle 50 bin lira tazminat talebiyle AYM’ye yaptığı bireysel başvuru, hukukçular tarafından acemice ve hatalı olarak nitelendirildi. Taraf gazetesinden Serra Öğretmen’in haberine göre, eski AİHM Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Açılan dava çok acemice ve hatalı. Twitter’ın Türkiye’de ofisi olmadığı için dava ABD’de açılmalıydı” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın yanlışlıkla Türkiye Cumhuriyeti’ni dava ettiği ortaya çıktı. Erdoğan, Twitter hakkında, kendisi ve ailesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınladığı ve Türkiye’deki mahkemenin bunlara ilişkin yayın durdurma kararına uymadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Erdoğan’ın “Özel hayat ihlali sebebiyle” 50 bin lira tazminat talebiyle açtığı davada asıl davalının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ortaya çıktı. Bu yanlışlığa Başbakan’ın doğrudan Twitter’a dava açması sebep oldu. Eğer AYM 50 bin liralık cezanın ödenmesine hükmederse Başbakan’a tazminatı Maliye Bakanlığı hazinesinden ödenecek.

Hukukçular, Taraf’a konu hakkında şunları söyledi:

Kabul edilmesi mümkün değil

Prof.Dr.İbrahim Kaboğlu: Başbakan’ın başvurusu hukuken yanlıştır. AYM’ye 47 ülkeden biri davalı olmak üzere karşı devlet hakkında dava açabilir. Bir kişi ve kurumun davalı olduğu bir dava açılamaz; yasal olarak açılsa da reddedilir. Başbakan’ın danışman ve avukatlarının bunu bilmediklerine inanmak çok zor, anlam veremedim bu davaya.

‘ABD’de açılmalıydı’

Prof.Dr.Rıza Türmen :

Açılan davada her şey yanlış. Gerek AYM gerekse Avrupa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların bir kişi ya da firma adına olması mümkün değil. Devletin tasarrufuna karşı davalı olarak devlete dava açılabilir sadece. Başbakan‘ın bireysel olarak açtığı dava böyle olmadığı için görülmez. AYM tarafından hemen reddedilir. Açılan dava çok acemice ve hatalıdır. Aslında yapılması gereken şuydu: Twitter’ın Türkiye’de ofisi olmaması sebebiyle dava açılamadığı için merkezi ofisinin olduğu ülkeye ( ABD) dava açılsaydı,davalı karşı ülke olması sebebiyle geçerli olabilirdi.