AYM'ye başvuran Erdoğan, Twitter kararını emsal gösterdi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, kendi ve ailesi hakkında sosyal medyada yapılan yayınlarla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmayarak, özel hayatın gizliğinin ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan yaptığı başvuruda gözler Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) verilecek karara çevrildi.

Erdoğan, idari yargı yollarını tüketmeden doğrudan yaptığı başvuruya karşılık Twitter kararını emsal gösterdi. AYM, Twitter kararında, başvurucuların doğrudan yaptıkları başvuruyu, idari yargı kararının uygulanmadığı ve bu yolun etkili bir yol olmaktan çıktığı için kabul edilebilir bulmuştu. AYM, Twitter yasağını ise, TİB’in, URL bazında engelleme yapması gerekirken tüm siteye erişimi engellemesi nedeniyle kaldırmıştı. Milliyet gazetesinden Türker Karapınar’ın haberine göre, AYM, Erdoğan’ın başvurusunu da önce kabul edilebilir olup olmadığı yönünden inceleyecek. AYM, başvuruyu kabul edilebilir bulursa esastan bir karar verecek. Bu kapsamda Erdoğan’ın başvurusu sonucu tazminat verilip verilmeyeceğine de AYM karar verecek. AYM, Erdoğan’ın talep ettiği 50 bin lira veya altında bir miktarın ödenmesine karar verirse, bu miktar Hazine’den karşılanacak ve Maliye Bakanlığı’nca ödenecek.

Erdoğan, kendi ve ailesi hakkında Twitter’da açılan “BASCALAN” isimli hesaptan yayımlanan kayıtlar ve yine aynı hesaptan Youtube’a yüklenen kayıtlarla ilgili mahkemelerden verilen erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmadığı için özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan bireysel başvuruda bulundu. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) teknik olarak bu hesaba ve kayıtlara erişim engellemesi yapamadığı ve bazı kayıtlarla ilgili hak ihlalinin devam ettiği belirtilen başvuru dilekçesinde, mahkeme kararlarının uygulanamaması işlemine karşı idari yargıya müracaat etmeden doğrudan başvuru yapılmasına, bir süre önce AYM’nin verdiği Twitter kararı örnek gösterildi.

AYM’nin verdiği Twitter kararında da bu süreç uygulandı. AYM, Twitter yasağına karşı doğrudan yapılan bireysel başvuruları önce kabul edilebilir olup olmadığı yönünden inceledi. Bölüm, Twitter yasağının yürütmesini durduran Ankara 15. İdare Mahkemesi kararının idare tarafından uygulanmadığı ve bu yolun etkili bir yol olmaktan çıktığı için yapılan bireysel başvuruları kabul edilebilir buldu ve kararını esastan açıkladı. AYM, twitter yasağını ise, TİB’in, URL bazında engelleme yapması gerekirken tüm siteye erişimi engellemesi nedeniyle kaldırdı.