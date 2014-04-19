Erdoğan Twitter’da 'haklarım ihlal edildi' dedi, AYM’ye başvurdu

Başbakan Tayyip Erdoğan, bir süre önce Twitter’ı erişime açan kararı nedeniyle kişi haklarını gözetmediğini belirterek ağır bir biçimde eleştirdiği, kararının gayri milli olduğunu savunduğu, HSYK kararı nedeniyle de siyaset yapmakla suçladığı Anayasa Mahkemesi’ne örneği olmayan bir başvuru yaptı. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Erdoğan devletten 50 bin TL tazminat istedi.

Twitter ve YouTube’daki yayınlar

Başvuru dilekçesinde, Başbakan Erdoğan ve ailesi hakkında, Twitter’da “BASCALAN” isimli profilden ses kayıtlarıyla ilgili tweet atıldığı, “ismailsaymaz” isimli hesaptan bireysel başvuru konusu montaj ses kaydının yayınlandığı Youtube linkinin paylaşıldığı belirtildi. Emre Uslu’nun da kendisine ait Twitter hesabından montaj ses kaydını retweet ederek yaklaşık 400 bin takipçisine duyurduğu aktarılan dilekçede, Önder Aytaç ve Mehmet Baransu’nun da benzer paylaşımlarda bulunduğu vurgulandı. Söz konusu kişilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtilen dilekçede, söz konusu içeriklerle ilgili Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’ne müracaat edildiği ve mahkemenin içeriklere erişimin engellenmesine karar verdiği, gereğinin yapılması için kararların Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderildiği ifade edildi.

Mahkemenin kararı uygulanmadı

Dilekçede, benzer bir videoyla ilgili Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce erişimin engellenmesi kararı verildiği, bu video hakkında, seçim dönemi olması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da müracaat edildiği ve Kurulun da yayına erişimin engellenmesini kararlaştırdığı bildirildi. Mahkemelerin verdiği kararların büyük kısmının uygulanamadığı ve kararların infaz edilemediği vurgulanan dilekçede, “Müvekkil ve ailesine karşı yapılan ‘temel insan hakları’ ihlallerin ortadan kaldırılmasına yönelik verilen mahkeme kararlarının uygulanmadığı ve dolayısıyla hak ihlalinin devam ettiği açıktır. Bu nedenle mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak zorunluluğu hasıl olmuştur” ifadesi kullanıldı.

Yargı kararlarına güven zedelendi

Başbakan Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru dilekçesinde, yargı kararlarına olan güveninin ağır şekilde zedelenmesinden kaynaklanan manevi zararlar gözetilerek, 50 bin lira manevi tazminat talebinde de bulunuldu.

50 bin TL tazminatı hazine ödeyecek

Anayasaya göre Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin ‘kamu gücü’ tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılabiliyor. Bu düzenlemeye göre AYM, Başbakan Erdoğan’ın temel hak ve özgürlüklerinin yargı gücü tarafından ihlal edildiğine hükmederse, Erdoğan’ın bireysel başvurusunu kabul edecek. Bu durumda AYM, Başbakan Erdoğan’ın tazminat talebiyle ilgili de karar verecek. AYM, Başbakan’ın talep ettiği 50 bin lira veya altında bir miktarın ödenmesine karar verirse, ödeme Hazine tarafından Başbakan’a yapılacak.

AYM’nin Twitter kararı yüzünden

Anayasaya göre başvurunun kabulü için, Erdoğan’ın iç hukuk yollarını tüketmesi gerekiyordu. Ancak Başbakan doğrudan AYM’ye başvurdu. Başbakan’ın doğrudan başvurmasının arkasında, AYM’nin twitter kararı bulunuyor. AYM, twitter kararında etkin bir hukuk yolu olmadığı gerekçesiyle, iç hukuk yollarının tüketilmesi şartını aramamıştı. Ancak AYM bu kararı verirken, idare mahkemesinin twitter’ın açılması yönündeki kararının uygulanmamasını dayanak almıştı. AYM, Başbakan’ın başvurusunda bir mahkeme kararı olmadığını gözönüne alarak, ret kararı da verebilir. Bu durumda Başbakan için sorumlu gördüğü kişiler hakkında yerel mahkemeye başvuru yapmak dışında bir seçenek kalmayacak.