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Politika

Rıza Türmen: Bedelli eşitlik ilkesini ihal ediyor

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlik Yasası'nın incelendiğini ifade ederek, "Kesin

30 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlik Yasası'nın incelendiğini ifade ederek, "Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diyerek Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunabileceklerini ifade etti 

'Bedelli yasası' Anayasa mahkemesine gidebilir

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlik Yasası’nın incelendiğini ifade ederek, "Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diyerek Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunabileceklerini ifade etti. 

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Türmen, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarla ilgili basın açıklamasının, HSYK’nın, bu tip açıklamalara ilişkin genelgesine aykırı olduğunu savundu. Türmen, "Basın açıklamasının kişinin suçlu olduğuna ilişkin kanaat uyandırmaması gerekir. Gözaltındaki kişilerin suçlu olarak kamuoyuna duyurulmasına sebebiyet verilmemesi gerekir" yönündeki genelgelerini hatırlatarak, "Açıklamalar, bu kişilerin masumiyet karinesini ihlal etmektedir" dedi.
Savcı Kavak’ın bu davadan uzaklaştırılmasını için HSYK’ya başvuracaklarını da söyleyen Türmen, bir soru üzerine Bedelli Askerlik Yasası’na ilişkin inceleme yaptıklarını belirterek, Kesin bir şey söylemem şu an mümkün değil. Ama inceliyoruz. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var" diye konuştu. Türmen ayrıca TBMM Genel Kurulu’nun AKP tarafından gece geç saatlere kadar çalıştırılmaya zorlanmasının da insan haklarına uygun olmadığını ifade etti.



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