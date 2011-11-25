Rıza Türmen: Anayasa çalışmalarına eşcinseller de katılmalı





Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Anayasa Hazırlık Komisyonu tarafından oluşturulan ve takvimini belirleyen üç ayrı alt komisyon çalışmalarına başlıyor. Komisyonlar, yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda STK, oda, baro, sendika gibi birçok kurum ve kuruluşları dinleyecek. Ayrıca, komisyonlara gönderilen öneriler değerlendirilecek. Alt komisyon Üyesi Rıza Türmen, toplumun bütün katmanlarının yapım sürecine katılacağı bir anayasa hedeflediklerini söyledi.



İnsan hakları merkezli bir anayasanın esas alındığına dikkat çeken Türmen, yapım sürecinde hiç kimsenin kendisini dışarıda, hissetmesini istemiyor. “Davete gerek yok. Komisyonlar herkes açık” diyen Türmen, Cinsel Yönelimleri Farklı kişi ve derneklerle ilgili hatırlatmaya “Burada yapılmak istenen geniş katılımlı bir anayasa. Toplumun bütün katmanlarının bu anayasa yapımına katılmasını istiyoruz. Kadın örgütleri, kadınlar, çocuk örgütleri, cinsel tercihleri farklı olan kişi ve örgütlerin bu katılım sürecine katılması önemli. Bunlar örgüt olarak, yapım sürecine katılırlarsa daha etkili olur”

‘Söyleyecek sözüm var diyenler’



“Herkes buyursun gelsin” diyen Türmen, “Özgürlüklerin daraltıldığı bir Türkiye’de özgürlükçü bir anayasa yapmaya çalışıyoruz. O nedenle bu dar çemberin dışına anayasayı çıkarmamız lazım. Anayasa Komisyonu’na söyleyecek sözü olanlar herkes buyursun. Herkesle konuşalım. Dinleyelim. Bu verilere dayanarak anayasa yapılsın.”



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, hazırlık komisyonun son toplantısında, yaptığı açıklamada, siyasi partiler, anayasal kuruluşlar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, vakıflar, cemaatler ve üniversiteler başta olmak üzere toplumun her kesminin bir taraftan yazılı görüşlerini alacaklarını belirterek, diğer taraftan da Meclisin açmış olduğu web sitesine gelen görüşlerin değerlendirileceğini söyledi.



Özellikle siyasi partilerin, anayasal kuruluşların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını beklediklerini söyleyen Çiçek, “Bu katkıların yapılacağı toplantıların sadece Ankara'da ya da İstanbul'da değil, mümkünse Türkiye'nin her tarafında yapılarak, talep toplulaştırarak bu sürece katkı vermelerini istiyoruz.”

