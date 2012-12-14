Rıza Türmen, AKP'li komisyon üyelerine tepki gösterdi

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Rıza Türmen, komisyon üyesi AKP’li Mustafa Şentop ve diğer yöneticilerin ‘yolun sonuna gelindiğine’ yönelik açıklamaları için ‘rahatsız edici’ yorumunu yaptı. “Bu keyfi davranışlar bizi rahatsız ediyor” diyen Türmen, “Kötümser bir hava yaratıyorlar.Sonuna gelinmiş diyor. Kim karar veriyor bunlara. Nereden çıkıyor”.

AKP’nin sürecin sona ereceğine karar verme hakkı yok

Türmen, AKP’lilerden gelen açıklamaların gölgesinde toplantıları T24’e değerlendirdi. “Rahatsız edici şeyler var” diyen Türmen, “ Bir parti sürecin ne zaman sona ereceğine karar vermek gibi bir hakkı olduğunu zannediyor. Keyfi bir biçimde, ‘Bu süreç bu kadar, burada biter, gelecek sene fazla sürmez, önümüzdeki günlerde biter’ deniyor. Öyle bir hava yaratılıyor. Nereden çıkıyor bunlar. Bunların dayandığı bir zemin ve esas yok”.

2012 sonu nihai bir tarih değil

Yıl sonu yaklaştıkça AKP kanadında bir telaş yaşandığına dikkat çeken Türmen, yeni anayasanın 2013 yılında da devam edebileceğine dikkat çekti. Türmen, “ Çalışma usullerinde öngörülen 2012 sonu yani aralık sonu, nihai bir tarih değildir. Hedef olarak gösterilen bir tarihtir. Tamamen dilek ve temenniye yöneliktir.”

Yeni Anayasa 2013’de devam eder

2012 sonunda yeni anayasanın bitmeyeceğinin belli olduğuna dikkat çeken Türmen, “ Burada en önemli şey zaman değil ki? 2013 yılında devam eder. Önemli olan, anlaşmaya, uzlaşıya dayalı bir anayasa yapılması”

Rıza Türmen, iktidar kanadından öne sürülenlere dikkat çekti ve “ Şimdi, sonuna gelindi diyorlar. Daha sonra yerel seçimler diyecekler. Yeni bir anayasa yapılması daha az mı önemli yerel seçimlerden. Yerel seçimler sonrası da devam edilir. İstenirse bir yığın formül bulunur?”.

Pesimist hava yaratılması rahatsız edici

“Bizi rahatsız eden pesimist bir hava yaratılması. Sonuna gelinmiş denmesi” diyen Türmen’in değerlendirmeleri şöyle: Kim karar v eriyor bunları. Nereden çıkıyor. Hangi yöntem kullanılacak.’ Üzerinde uzlaşıya varılan maddeler Meclis’e gelecekmiş, uzlaşılmayan maddeler paketler halinde halka götürülüp referanduma götürülecekmiş?. Bu yönteme kim kararveriyor? Keyfi biçimde karar veriyorlar. İzlenecek yöntemi kararlaştırıyorlar”.

CHP’li Türmen, “Kötümser havaya katılmıyoruz. Bu komisyon çalışmasına devam ediyor. Toplumsal beklenti var. Buna cevap vermek lazım. Kimsenin kötümserliğe kapılmaya hakkı da yoktur”.