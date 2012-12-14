T24 LogoT24 Logo
Politika

Rıza Türmen, AKP'li komisyon üyelerine tepki gösterdi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP kanadından yapılan ‘sona gelindiğine’ yönelik açıklamalara CHP’li Rıza Türmen tepki gösterdi: “Kim karar veriyor bunlara. Nereden çıkıyor.”

14 Aralık 2012 15:40

 

Hülya Karabağlı / Ankara 

 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Rıza Türmen, komisyon üyesi AKP’li Mustafa Şentop ve diğer yöneticilerin ‘yolun sonuna gelindiğine’ yönelik açıklamaları için ‘rahatsız edici’ yorumunu yaptı. “Bu keyfi davranışlar bizi rahatsız ediyor” diyen Türmen, “Kötümser bir hava yaratıyorlar.Sonuna gelinmiş diyor. Kim karar veriyor bunlara. Nereden çıkıyor”. 
 

AKP’nin sürecin sona ereceğine karar verme hakkı yok 

 
Türmen, AKP’lilerden gelen açıklamaların gölgesinde toplantıları T24’e değerlendirdi. “Rahatsız edici şeyler var” diyen Türmen, “ Bir parti sürecin ne zaman sona ereceğine karar vermek gibi bir hakkı olduğunu zannediyor. Keyfi  bir biçimde, ‘Bu süreç bu kadar, burada biter, gelecek sene fazla sürmez,  önümüzdeki günlerde biter’ deniyor.  Öyle bir hava yaratılıyor. Nereden çıkıyor  bunlar. Bunların dayandığı bir zemin ve esas yok”. 
 

2012 sonu nihai bir tarih değil 

 
Yıl sonu yaklaştıkça AKP kanadında bir telaş yaşandığına dikkat çeken  Türmen, yeni anayasanın 2013 yılında da  devam edebileceğine dikkat çekti. Türmen, “ Çalışma usullerinde öngörülen 2012 sonu yani aralık sonu, nihai bir  tarih değildir. Hedef olarak gösterilen bir tarihtir. Tamamen dilek ve temenniye yöneliktir.” 
 

Yeni Anayasa 2013’de devam eder 

 
2012 sonunda yeni anayasanın bitmeyeceğinin belli olduğuna dikkat çeken Türmen, “ Burada en önemli şey zaman değil ki? 2013 yılında devam eder.  Önemli olan, anlaşmaya, uzlaşıya dayalı bir anayasa yapılması”
Rıza Türmen, iktidar kanadından öne sürülenlere dikkat çekti ve  “ Şimdi,  sonuna gelindi diyorlar. Daha sonra yerel seçimler diyecekler.  Yeni bir anayasa yapılması daha az mı önemli yerel seçimlerden. Yerel seçimler sonrası da devam edilir.  İstenirse bir yığın formül bulunur?”. 
 

Pesimist hava yaratılması rahatsız edici 

 
“Bizi rahatsız eden pesimist bir hava yaratılması.  Sonuna gelinmiş denmesi” diyen Türmen’in değerlendirmeleri şöyle:  Kim karar v eriyor bunları. Nereden çıkıyor. Hangi yöntem kullanılacak.’ Üzerinde uzlaşıya varılan maddeler Meclis’e gelecekmiş,  uzlaşılmayan maddeler paketler halinde halka götürülüp referanduma götürülecekmiş?. Bu yönteme kim kararveriyor?  Keyfi biçimde karar veriyorlar. İzlenecek yöntemi kararlaştırıyorlar”. 
CHP’li Türmen,  “Kötümser havaya katılmıyoruz. Bu komisyon çalışmasına  devam ediyor. Toplumsal beklenti var. Buna cevap vermek lazım. Kimsenin  kötümserliğe kapılmaya hakkı da yoktur”. 

ETİKETLER

CHPanayasaRıza Türmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24