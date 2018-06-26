Rıza Sarraf'ın yalısında usulsüzlüklerin tespiti için keşif yapılacak

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Kandilli\'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, \"İmar kirliliğine neden olma\" ve \" Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na\" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın dördüncü duruşmasına ABD\'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz sanık Firuz Akın Han\'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK

İddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti için taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD\'de bulunan Rıza Sarraf\'ın ADB adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ\'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf\'a ait Üsküdar Kandilli\'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları\'nı Koruma Kanunu\'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu\'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, \"İmar kirliliğine neden olmak\" ve \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na\" muhalefet suçlarından 10\'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.