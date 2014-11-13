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Politika

'Rıza Sarraf'ın isteği üzerine sürgüne gönderildim'

Eski Fatih İlçe Emniyet Müdürü Orhan İnce, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası mağdur olduğunu söyledi

13 Kasım 2014 19:14

Hülya Karabağlı

TBMM Soruşturma Komisyonu, meslekten ihraç edilen eski Fatih İlçe Emniyet Müdürü Orhan İnce, kendisiyle ilgili “Defterini düreceğim o pez...gin” diyen eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in sözlerinden ötürü hicap duyduğunu söyledi.

“Bakanla ilgi kayıtları  okuduğumda benimle ilgili sözlerinden kanım dondu. Hicap duydum” diyen Orhan İnce, “Bu işten zarar gördüm. Mağdurum” diye konuştu. 

 

A.G’yi adres gösterdi

 

Alınan bilgiye göre, komisyonda bir buçuk saat dinlenen Orhan İnce, bu işlerle bir ilgisinin olmadığını A.G. isimli arkadaşından dolayı bilgisinin olduğunu belirterek, Rıza Sarraf’ın isteği üzerine sürgüne gönderildiğini söyledi.

 

Tanık sıfatıyla dinlendi

 

İnce, komisyonda tanık sıfatıyla dinlendi. Beraberinde gelen avukatı  komisyon odasına girmedi

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