'Rıza Sarraf'ın isteği üzerine sürgüne gönderildim'

TBMM Soruşturma Komisyonu, meslekten ihraç edilen eski Fatih İlçe Emniyet Müdürü Orhan İnce, kendisiyle ilgili “Defterini düreceğim o pez...gin” diyen eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in sözlerinden ötürü hicap duyduğunu söyledi.



“Bakanla ilgi kayıtları okuduğumda benimle ilgili sözlerinden kanım dondu. Hicap duydum” diyen Orhan İnce, “Bu işten zarar gördüm. Mağdurum” diye konuştu.

A.G’yi adres gösterdi

Alınan bilgiye göre, komisyonda bir buçuk saat dinlenen Orhan İnce, bu işlerle bir ilgisinin olmadığını A.G. isimli arkadaşından dolayı bilgisinin olduğunu belirterek, Rıza Sarraf’ın isteği üzerine sürgüne gönderildiğini söyledi.

Tanık sıfatıyla dinlendi

İnce, komisyonda tanık sıfatıyla dinlendi. Beraberinde gelen avukatı komisyon odasına girmedi