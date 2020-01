'Rıza Sarraf'ı sadece AKP'li üyelerden oluşan alt komisyon dinledi'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Soruşturma Komisyonu'nun AKP'li başkanının, sadece AKP'li üyelerden oluşan bir alt komisyon oluşturduğunu ve Rıza Sarraf gibi isimleri sadece bu üyelerin dinlediğini söyledi.

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor' programına konuk olan Demirtaş, AKP'li 4 eski bakan hakkında kurulan soruşturma komisyonunda alınan yayın yasağına ilişkin şunları söyledi:

"Dört bakan hakkındaki komisyon son derece önemli. Dört ay önce kuruldu ama usül nedeniyle iki ay çalıştırılmadı. Biz dört bakan hakkındaki komisyona üye verirken kamuoyundan bir şey gizlensin diye değil, kamuoyuna açık olsun diye üye verdik.

Biz dört bakan hakkındaki komisyonda kalarak, doğru düzgün çalışıyormuş gibi davranarak o işe payanda olamazdık.

Aklama faaliyetlerini meşrulaştırmaktan öteye gidemeyeceğini gördük. Bu, komisyonda olacakların bizi ilgilendirmediği anlamında değildir.

Komisyon yayın yasağı için karar alırken, savcılık gibi davranırken neden dinlenmesi gerekenleri çağırmıyor?Anlatılan ne olabilir ki halkımızdan gizlenen?

Ben olsam canlı yayında anlatmak isterm. Bir şey çalmamışsm rüşvet yememişsm komisyona vereceğim ifade canlı yayınlansın isterim.

Komisyon üyelerine dosya örnekleri verilmedi, bu büyük bir sorun. Dosya ancak tek nüsha Bakın sanıklar o dosyayı alabiliyor, savcılıkta var ama milletvekillerinde yok!

Komisyon başkanı bazı milletvekillerinin bilgi sızdırdığını söylüyor da, milletvekilinin işi budur!

Vekil bilecek de millet bilmeyecek mi? O belgelerdekiler devlet sırrı mı?!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ortaya çıktı ki yolsuzluklar, hırsızlıklar konusunda ciddi bir sıkıntı var. Ancak AKP seçmeni AKP'nin yolsuzluk nedeniyle düşmesini de içine sindiremiyor.

Oy vermesi seçmen yolsuzluğu içine sindirdi demek olmuyor. Halkı suçlamak yerine durumu anlamaya çalışan bir açıyla bakıyoruz.

Dört bakanı, bürokratları ciddi şekilde rüşvet yolsuzluk suçlamaları karşısında olan ve bunun hesabını vermemiş bir hükümet var.

Bu Hükümet seçmen karşısında zor durumda olacaktır. Önümüzdeki seçimin temel konularından biri elbette bu olacaktır.

Davutoğlu Hükümetinin yolsuzluk hırsızlık meselesine daha ciddi yaklaşacağına dair bir belirti yok elimizde. Bizzat yapmamış olsa da tüm AKP’liler ve medyadaki destekçileri sessiz kaldıkları için yolsuzluktan, hırsızlıktan sorumludur."

'Bülent Arınç şaibe yaratmak istiyor'

Selahattin Demirtaş, 'Bir buçuk aydır neden yok?' sorusuna ilişkin de, "Kendisinin bildiğini iddia eden şey bizi ilgilendirmez. Sadece şaibe yaratmak üzerine kurulmuş bir cümle olduğuna şüphem yok. Parti çalışmalarını yaptım, bütün partililerimiz ne yaptığımı iyi bilir. İmalı cümleler kurmak, hükümet sözcüsüne yakışmaz. Kendisi bu konularda soru işareti yaratıp, kamuoyunun kafasını karıştırmak için cümle kurdu.

Amerika ziyaretimiz 6 ay önce planlanmıştı. Ne Pensilvanya ne Pentagon'la görüşmemiz olmadı. Bu tür fırıldakları iddia sahipleri yapıyor olmalı. Hükümet yetkilileri de iyi bilirler."

'Hatip Dicle heyette yer alacak'

Selahattin Demirtaş, genişletilmiş İmralı heyetine Hatip Dicle'nin de katıldığını belirterek, "Hatip Dicle İmralı heyetinde olacak. Ancak başvurumuz DÖKH Sözcüsü Ceylan Bağrıyanık’ın da heyette olması şeklindeydi. Hükümet bize Ceylan Bağrıyanık için somut bir yanıt vermedi. Çözümü bulamadığımız her gün, her ay, her yıl iş daha da zorlaşıyor. Hükümet bizim olmamış şeyleri söylediğimiz iddiasında ama biz İmralı’da konuşulanlardan farklı bir şey söylemiyoruz. Sayın Öcalan örgütünden ve halktan yetkiyi almış, müzakereyi yürüten kişidir. Hükümet de buna itiraz etmemiştir başından bu yana" diye konuştu.

'Yeni tutukluların adaya sevk edilmesi gerekiyor'

Demirtaş, Abdullah Öcalan'a verilecek sekreteryaya ilişkinse, "Kendisi, 'Diyalog aşamasını geçtik, müzakere noktasına geldik' diyor. Ama aylardır bu moddayız. Heyetimizin genişletilmesi ve siyasi olarak güçlendirilmesi gerek. Sayın Öcalan’ın yanındaki tutukluların değişerek kendisine sekreterya desteği verecek yeni tutukluların adaya sevk edilmesi gerekyor. Üçüncüsü de, tüm görüşmeleri izleyecek bir gözlemci güç. Bütün bunlar İmralı’da konuşuldu, yetkililer bunlara “Olmaz, olamaz” demedi" ifadelerini kullandı.