Rıza Sarraf ikiz villalarına 110 bin TL'lik elektrikli iskele yaptırdı

Rıza Sarraf’ın Kanlıca’da oturduğu ikiz yalılarına deniz araçlarının rahat yanaşabilmesi için 110 bin TL harcayarak otomatik açılır kapanır elektrikli iskele yaptırttığı iddia edildi.

hürriyet'in haberine göre, karısı Ebru Gündeş’e aldığı pahalı hediyeler ve yaptığı jestlerle magazin basının gündeminden düşmeyen İranlı işadamı, eşinin ve kendi rahatı ve konforu için yine elini cebine attı.

Sarraf, deniz araçlarının yalıya rahat yanaşamaması üzerine, elektrikle çalışıp, basamak haline gelen otomatik iskele sistemi kurdurdu.