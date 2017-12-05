Rıza Sarraf çapraz sorguda: Atilla hiç rüşvet istemedi

ABD'de İran'a yönelik ambargoların delindiği iddiasıyla açılan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada Rıza Sarraf 'ın çapraz sorgusu başladı. Duruşmayı takip eden ABD'li gazeteci Katie Zavadski, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming ile Sarraf arasında geçen diyaloğu Twitter hesabında paylaştı. Buna göre Sarraf, Mehmet Hakan Atilla'nın kendisinden hiç rüşvet istemediğini söyledi.

Bugün yapılan duruşmada bazı Türkçe ses kayıtları dinlendi. Sarraf dinletilen 9 dakikalık bir ses kaydının doğru olduğunu onayladı, ardından kayıt, delil dosyasına konuldu.

Duruşmayı izleyen gazetecilerden Adam Klasfeld Sarraf'ın dünkü duruşmada bahsettiği İran'la ticaretin kamuoyuna açık bazı belgelerini Twitter hesabından paylaştı.

Sarraf dünkü açıklamalarında "iki teknik hata yaptığını" söylemişti. Bunlardan birini buğday ticareti belgelerinde buğdağın yetişmediği yer olarak "Dubai"'yi yazmaları olduğunu söylemişti.

Duruşmada ayrıca tarafların mutabık kaldığı şartnameler okundu. Gazeteci Adam Klasfeld, Sarraf'ın, bazı "siyasi bağlantıları" olduğu belirtilen avukatıyla 2014 yılına ait mesajlaşmalarının okunduğu bilgisini aktardı.Bu belgeler de delil olarak dosyaya girdi.

Duruşmada Sarraf'ın dünkü duruşmada aktardığı İran'a mal sevkiyatı konusu da gündeme geldi. Savcı İran'a yapılan tavuk budu satış belgesine atıfta bulunarak, "Hiç dondurulmuş tavuk budu ticareti yaptınız mı?" diye sordu. Sarraf'ın bu soruya, "Hayır efendim" yanıtını verdiği belirtildi. Gazeteci Adam Klasfeld bu konuşmayı Twitter hesabından şu paylaşımla duyurdu.

"17 Aralık sonrası hiçbir Halkbank çalışanına rüşvet vermedim"

Rıza Sarraf dünkü duruşmada, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp Şubat 2014 sonrasında serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını aktarmıştı. Sarraf Türkiye’de cezaevinden tahliye edildikten sonra gıda ticareti yapan şirketin sahibi olarak görünmesinin doğru olmayacağını söyledi. Sarraf 17 Aralık sonrasında tutuklandığını, serbest kalabilmek için kısmen rüşvet ödediğini ileri sürmüştü. Sarraf serbest bırakıldıktan sonra altın ve gıda ticaretine kaldıkları yerden devam ettiklerini söyleyerek, "17 Aralık sonrası hiçbir Halkbankası çalışanına rüşvet vermedim" diye konuşmuştu.

Suçlamalar ne?

İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf, suçlarını itiraf ederek savcılık lehine tanıklık olmayı kabul etmişti.

İlk kez geçen hafta çarşamba günkü duruşmada tanık koltuğuna oturan Sarraf, İran ambargosunu delmek için Türkiye'deki Halkbank ve dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’la kurdukları düzeni anlatmıştı. Sarraf, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini söylemişti.

Sarraf'ın tanık olduğu davada, tutuklu tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da duruşma salonunda bulunyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

DW, HT/BD

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