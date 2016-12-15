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Rıza Kocaoğlu: Jönler dede içliği giyiyor

'İçerde' dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, katıldığı radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu

15 Aralık 2016 16:01

Best FM’de Yasemin Şefik’in konuğu olan Rıza Kocaoğlu, 'Ezel', 'Kuzey Güney' ve İçerde' dizilerinde Kenan İmirazlıoğluKıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi yakışıklı jönlerle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, "Bütün o gördüğünüz karizmatik jönler, üşümemek için çekimlerde dede içlikleri giyiyor" dedi.

Şu sıralar "İyi adam döver misin?" sorusuna, "Yok, ben sevmem. Silah falan nefret ederim" yanıtını veren Kocaoğlu, "Mezun oldum geldim, ilk gün sette elime silahı verdiler. Hatta 'Labirent' filminde poligona gittik. Barut kokusundan tansiyonum düştü. Çocukken gençken kavga dövüş oluyordu, ama bu yaştan sonra olmaz" ifadelerini kullandı.

Oyunculukla ilgili özel çalışmalar yapan ve tahmin edilemezliğin peşinde olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, "Tuhaf bir kariyer oluşumum var. İkinci adamım rollerde, ama öyle görünmüyor. Asla yedekte kalmıyorum. Sahanın içindeyim" şeklinde konuştu.

 

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