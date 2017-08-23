Rıza Kayaalp'in dünya şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - FRANSA\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp\'in Yozgat\'ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nın ikinci gününde, dün akşam grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Estonyalı Heiki Nabi\'yi yenip altın madalyayı kazandı ve Dünya Şampiyonu ünvanını korudu. Rıza Kayaalp\'in final mücadelesini Yozgat\'ta yaşayan ailesi televizyondan büyük heyecanla izledi. Rıza Kayaalp\'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları, karşılaşma boyunca heyecan içinde dua etti. Aile, maç sonunda büyük sevinç yaşadı, hepsi birbirine sarıldı.

Şampiyonluk ünvanını koruyan Kayaalp\'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı konumada, büyük bir heyecan ve gurur duydugunu, başarılarının devamını dilediğini belirtirken, \"Hepimizin gözü aydın. Rıza bütün Türkiye\'yi gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururlanıyorum. O, orada güreşiyor ama ben de burada bitiyorum, halsiz kalıyorum, duadan başka bir şey gelmiyor aklıma. Annelik çok zor bir şey\" diye konuştu.

Rıza Kalaalp\'in babası Kelami Kayaalp de oğlunun yeniden dünya şampiyonu olması nedeniyle çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtirken, emeklerinin karşılığını aldığını belirterek, \"Darısı olimpiyatlara\" dedi.

Milli güreşçinin ablası Arzu Coşkun da Rıza Kayaalp\'in emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Dünya Şampiyonası\'nda zirvede Türk bayrağını dalgalandırdığı için kardeşiyle gurur duyduğunu dile getiren Coşkun, \"Ailesi olarak onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz, gururumuz. Allah\'ım hayırlısıyla olimpiyatları nasip eder inşallah. Darısı olimpiyatlara\" diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da final maçı sonrası Sevgi Kayaalp\'i telefonla arayıp, oğlunun başarısından dolayı tebrik etti.



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