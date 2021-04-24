Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa Şampiyonu

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir altın madalya da Rıza Kayaalp’ten geldi. Milli güreşçi, finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Kayaalp, final yolunda ilk olarak eleme turunda Oleksandr Chernetskyy’i 10-1 mağlup etti. Çeyrek finalde, Rumen güreşçi Alin Alexuc Ciurariu’yu 8-0 ile geçen milli güreşçi, yarı finalde ise Alman Eduard Popp’u 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-1 ile geçen Kayaalp, kariyerinde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.





