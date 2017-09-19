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Spor

Rıza Çalımbay'dan sitem : 5 maçlık kredi olur mu? (YENİDEN)

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yakın çevresine "Geçen sezon kulüp rekorları kırdık

19 Eylül 2017 01:38

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yakın çevresine \"Geçen sezon kulüp rekorları kırdık. 5 maçlık kredi olur mu?\" sözleriyle sitemini dile getirdiği belirtildi. 
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 5\'inci haftayı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 3 puanla 16\'ncı sırada tamamladı. Ligde istenmeyen sonuçlar alınmasının ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başkan Ali Şafak Öztürk ile toplantı yaptı. Toplantıda Öztürk\'ün, Çalımbay\'a ayrılmak istediklerini açıkladığı, Çalımbay\'ın da bunu kabul ettiği öğrenildi. Toplantı sonrası Rıza Çalımbay,  yardımcılarına \"Toplanın gidiyoruz\" sözleriyle Antalyaspor\'dan ayrıldıklarını duyurdu. Yarın düzenleyeceği basın toplantısında kararını açıklayacak olan Çalımbay\'ın yakın çevresine \"Geçen sezon kulüp rekorları kırdık. 5 maçlık kredi olur mu?\" sözleriyle sitemini dile getirdiği belirtildi.

ANTALYASPOR, ÇALIMBAY İLE REKOR KIRDI
Antalyaspor\'da geçen sezon Portekizli teknik direktör Jose Morais\'den 6\'ncı haftada takımı 2 puanla devralan Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarda sezonu 5\'inci sırada tamamladı. Çalımbay yönetiminde kazandığı başarılarla kulüp rekorlarını kıran Antalyaspor, geçen sezonu 58 puanla tamamladı. Çalımbay yönetimindeki Antalyaspor, 2016-2017 sezonunda puan, sıralama, toplam galibiyet, deplasman galibiyeti, duble galibiyetler ve seyirci sayısı gibi çok sayıda kulüp rekoru kırdı. Ligde 6\'ncı haftada Çalımbay\'ın göreve başlamasının ardından Antalyaspor 9\'uncu haftadan itibaren yükselişe geçti. Geçmiş sezonlarda en yüksek puanı  49 olan Antalyaspor geçen sezon 58 puanla tarihinde ilk defa ligi 5\'inci sırada bitirdi. Antalyaspor\'un Çalımbay\'dan önce Süper Lig\'de en iyi derecesine 1998-1999 sezonunda gerçekleştirildi ve 49 puanla 6\'ncı sırada bitirdi. Süper Lig\'de bir sezonda en çok 14 galibiyet elde eden Antalyaspor Çalımbay ile çıtayı yükselterek geçen sezon 17 galibiyet elde etti. Bu 17 galibiyetin 8\'ini deplasmanda kazanan Antalyaspor, dış sahada en çok maç kazandığı sezonu yaşadı.

ETO\'O, NASRİ VE SAKAT FUTBOLCULARDAN SIKINTI YAŞADI
Geçen sezon büyük başarılar elde eden kadroya Nasri, Djourou, Menez, Maicon, Boffin, Aydın, Musa, Sangare\'yi ekleyen Antalyaspor\'da Rıza Çalımbay, lige istediği başlangıcı yapamadı. Sakat oyuncuların fazlalığından kadro kurmakta zorlanan Çalımbay, sezon başında dünya yıldızı Eto\'o\'nun takımdan ayrılmak istemesini açıklaması, Nasri ile arasında geçen diyalog gibi kulüp ve yönetimle sorunlar yaşadı. Ligde ilk maçta Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Akhisar Belediyespor ve Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray beraberliği elde eden Çalımbay, Kayserispor mağlubiyeti sonrası kulüpteki ilk gününde görevinden alındı.  
Öte yandan Antalyaspor\'un eski teknik adamı Memmet Özdilek ile Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam\'ın yanı sıra İtalyan teknik adam 64 yaşındaki Alberto Zaccheroni ve 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ile de ilgilendiği kaydedildi.

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