Rıza Çalımbay'dan Samir Nasri yorumu: Dünya çapında bir futbolcu transfer ettik



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının yeni transferi Samir Nasri'yle ilgili, "Dünya çapında bir oyuncu. Çok iyi bir transfer yaptık. İlk haftasında oynayıp oynamama durumuna birlikte konuşup karar vereceğiz. Yaz kampında katılabilseydi daha da iyi olurdu" yorumunda bulundu.

beIN Sports'ta yer alan habere göre Çalımbay, Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldıkları sonuçlarla ilgili, hüsrana kapılacak bir şey olmadığını belirterek, "Ligin başındayız. Bizden daha büyük paralar harcayan takımlar dahi istedikleri seviyede değiller, bunların hepsi gayet normal" dedi.

Çalımbay, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçın hazırlıkları öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Ligin ilk maçlarının hiç kolay olmadığını, değişik sonuçların her zaman çıkabileceğini aktaran Çalımbay, ilk defa bir milli maç arasını dört gözle beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü hem yeni transferler hem sakat arkadaşlarımız olsun, milli maç arasından faydalanıyoruz. İnşallah onların da takıma döneceğine inanıyorum, bu bizim için iyi oldu. Bana göre lig 5-6 haftadan sonra tamamen oturacak. Herkes transferlerle uğraşıyor. Dün biz de transfer yaptık. Herkes transferlerle uğraşırken iyi bir puan almaya çalışıyoruz. Biz de aynı durumdayız."

Takımda sakatlıkların çokluğunun kendileri için büyük bir dezavantaj olduğuna değinen Rıza Çalımbay, bunların kendilerini korkutmadığını, Malatya deplasmanında puan almaya çalışacaklarını ifade etti.

"Çok iyi bir sporcu transfer ettik"

Taraftar, yönetim ve takım olarak kenetlenildiği takdirde Antalyaspor'u çok iyi bir yere getireceklerini vurgulayan Rıza Çalımbay, Samir Nasri transferiyle ilgili olarak da şunları aktardı:

"Çok iyi bir sporcu transfer ettik. Kariyeri müthiş. Dünya çapında bir futbolcu. İnşallah çok kısa sürede uyum sağlarsa çok başarılı olacağına, Antalyaspor'a çok faydalı olacağına inanıyorum. Ama bir şanssızlığımız, sezon başı döneminde bize katılsaydı şu anda daha rahat oynatabilirdik. Şimdi tabi oynatıp oynatmamaya, onun antrenman durumuna göre, kendisiyle konuşup karar vereceğiz. Şimdi kopuk kopuk gidiyoruz ama inşallah milli maç arasında bunu birleştirip, ideal kadromuzu kuracağız."