Rıza Çalımbay’dan hakem isyanı: Artık yeter!

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin büyük takımların maçlarında baskıya dayanamadığını savunarak, "Büyük maçlarda hakemler inanılmaz derecede etkileniyor. Bize şimdi penaltı verdi ya, Galatasaray'a da verecek!" dedi.

Galatasaray'a deplasmanda 3-2 yenilen Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra hakemler hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Çalımbay, "Galatasaray ile oynadığın zaman öne geçmek çok önemli değil, maçı iyi bitirmek gerekir. Beraberlik diye bir düşüncemiz yoktu, kazanmak için oynadık ve bu şekilde bir taktik ile çıktık. Galatasaray çok tecrübeli bir takım ve bizim yapamadığımızı yaptı. Çok pozisyona girdik ama gol yapamadık, yapamayınca da Galatasaray cezalandırır" dedi.

‘Hakemler, baskıyı kaldıramıyor’

Hakem hatalarından şikayet eden Çalımbay, "Büyük maçlarda hakemler inanılmaz derecede etkileniyor. Bize şimdi penaltı verdi ya, Galatasaray'a da verecek. Şimdi oyuncumuz ile konuştum, alakası yok diyor penaltı ile. Büyük takımlar ile oynadığımız zaman bu tarz şeyler oluyor. Murat yerde yatıyor, Galatasaray gol atıyor, hocam faul değil mi diyoruz, faul ama görmedim diyor. İnanılmaz hatalar. Önümüzdeki hafta da Fenerbahçe ile oynayacağız, yine aynı şeyler olacaktır" şeklinde konuştu.

‘Vederson'a hiç yakışmadı’

Vederson'un son dakikada gördüğü kırmızı kartı da değerlendiren Çalımbay, "Öyle kart görülmez, bir kere ayıptır. Vederson gereksiz konuşuyor, çok konuşuyor! Fırat hocanın daha önceden onu atması gerekirdi. Devre arasında da söyledim Vederson'a dikkat et dedim, az konuş dedim. Vederson'a yaptığı hareketi yakıştıramadım, hakem son düdüğü çalmadan maç bitmez" ifadelerini kullandı.