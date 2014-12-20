Galatasaray galibiyetleri seriye bağladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Mersin İdman Yurdu ile karşılaştı.

İlk yarıda maçın 9. dakikasında Güven Varol'un attığı golle geriye düşen Galatasaray, 18. dakikada yine aynı oyuncunun kendi kalesine attığı golle 2-1 geriye düştü ve ilk yarıyı konuk ekip önde kapattı.

İkinci yarı Burak Yılmaz'ın düşürüldüğü pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çeviren sarı-kırmızılılar 2-2'lik eşitliği yakaladı.

79. dakikada Umut Bulut skoru 3-2'ye taşırken, Galatasaray bu sezon üst üste ilk kez 4 maç kazanmış oldu.

İki takımın 11'leri

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Semih Kaya (Dk. 34 Hakan Balta), Alex Telles, Felipe Melo, Selçuk İnan, Emre Çolak (Dk. 46 Hamit Altıntop), Wesley Sneijder (Dk. 84 Olcan Adın), Burak Yılmaz, Umut Bulut

Mersin İdman Yurdu: Nihat Şahin, Serkan Balcı, Servet Çetin, Milan Mitrovic, Gökçek Vederson, Loret Sadiku, Murat Ceylan, Abdul Khalili, Güven Varol, Prejuce Nakoulma, Marco Futacs

Goller: Dk. 9 Güven Varol, Dk. 26 Milan Mitrovic (p) (Mersin İdman Yurdu), Dk. 18 Güven Varol (kk), Dk. 55 Burak Yılmaz (p) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Alex Telles, Dk. 25 Wesley Sneijder, Dk. 44 Felipe Melo, Dk. 45 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray) Dk. 30 Gökçek Vederson (Mersin İdman Yurdu)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasla buluşan Nakoulma, sol tarafta çizgiye inip içeri çıkardı. Güven Varol'un kendisini savunan Sabri'ye rağmen çektiği şutu direk dibine uzanan Muslera çıkardı.

9. dakikada Nakoulma bu defa sağ kanattan tehlike geliştirdi. Çizgiye indiğinde arka direkte top bekleyen Güven Varol'u gördü. Adımını yarıda kesip altıpas içinde yalnız kalan Güven Varol'u yerden attığı pasla buluşturan Burkina Fasolu oyuncunun asistine kayıtsız kalmayan Güven, tek vuruşla konuk takım adına golü kaydetti.



18. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Alex Telles'in sol kanattan yerden içeri kestiği topu Güven uzaklaştırmak istedi. Bu oyuncunun ayağına oturmayan top köşeden ağları buldu ve skora denge geldi.

23. dakikada sol kanattan Emre Çolak'ın yaptığı orta ceza sahası içinde Servet Çetin'in kapalı olan sol koluna çarptı. Penaltı tartışmaları yaşansa da hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.



25. dakikada Chedjou ile Futacs'ın ceza sahasının köşesinde girdiği mücadelede Fırat Aydınus penaltıya hükmetti. Penaltı atışında topun başına geçen Milan Mitrovic, takımını ikinci kez öne geçirdi. 2-1.



35. dakikada Emre Çolak'ın yayın üzerinden şutu az farkla auta çıktı.



36. dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan içeri doldurduğu topta ceza sahasında yaşanan kısa süreli karışıklığın içinde Aurelien Chedjou kaleyi denedi, top yandan auta çıktı.



38. dakikada Khalili'nin kullandığı köşe vuruşuna yükselen Servet Çetin'in vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarı 2-1 Mersin İdman Yurdu üstünlüğüyle sona erdi.



50. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla sahayı kateden Hamit Altıntop, Chedjou ile paslaştıktan sonra bu kez dikine ilerledi. Topu Sadiku'ya çarptırıp tekrar önüne aldıktan sonra sol ayağıyla kaleyi yoklayan Hamit'in vuruşu direğin dibinden auta çıktı.



54. dakikada Sabri'nin ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz, hızla topa yetişti ve sağa çekti ancak kaleci Nihat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar penaltı.

55. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, sağ alt köşeden fileleri buldu.



64. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşa yine Chedjou yükseldi, bu defa direkten döndü top

70. dakikada Chedjou'nun pas hatasıyla konuk ekip ikiye tek pozison buldu. Hakan Balta önce Nakoulma'nın ayağındaki topa kaydı, ardından arkadan gelen Güven'in şutunu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

79. dakikada Sabri'nin asistiyle topla buluşan Umut Bulut, Galatasaray'ı 3-2 öne geçiren golü attı.