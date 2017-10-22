Rıza Çalımbay: Trabzonspor bu değil

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olaran Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, önceki süreçten dolayı oyuncuların kapasitelerinin altında oynadığını söyleyerek "Trabzonspor bu değil" dedi.

Çok boyu çok sık yanlış yaptıklarını dile getiren Çalımbay, maçın başında Burak Yılmaz'ın yakaladığı gol pozisyonunun maçın kaderini etkileyen anlardan olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Çalımbay ayrıca sonraki hafta Jose Sosa, Yusuf Yazıcı ve Emmanuel Mas'tan yoksun çıkacakları Galatasaray maçı öncesi en iyi şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Rıza Çalımbay'ın maç sonrası açıklamaları şöyle:

"Yaptığımız yanlışlar bayağı vardı. Sadece 2 gün antrenmana çıktık. Bazı arkadaşlarımızın hazır olmadığını gördük.

Maçın başında Burak'la güzel bir pozisyon yakalamıştık, gol olsa farklı olabilirdi. 10 kişi kalınca hamle şansımız azaldı."

"Önümüzdeki kupa maçı

gözlem yapmak için fırsat"

"Bazı şeyleri görüyoruz ancak keşke bu görmeler keşke hazırlık sürecinde, milli maç arasında olsaydı. Trabzonspor bu değil.

Önümüzdeki kupa maçı, arkadaşları görmek adına önemli bir şans. Ayrıca önümüzdeki lig maçına kadar da 1 hafta çalışacağız."

"Galatasaray maçını en

iyi sonuçla kapatmalıyız"

"Bundan önce gelen süreçten dolayı herkes kapasitesinin altına düştü, bir güvensizlik var takımda.

Bugün 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik özellikle ikinci yarıda.

Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Benim için önemli olan takımla 1 hafta-10 gün çalışabilmek. Galatasaray maçını en iyi sonuçla kapatmalıyız."