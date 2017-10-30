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Spor

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz galibiyetti

"Bugün oyuncularım olağanüstü oynadılar, kendilerine güvendikçe daha da iyi oynadılar"

30 Ekim 2017 01:08

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maça çıkarken tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın başında ilk maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden ve ikinci maçında Galatasaray'ı 2-1 yenen Çalımbay, Antalyaspor ile ligde Galatasaray'a karşı oynamanın kendisine avantaj sağladığını kaydetti.

Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklaması şöyle:

"Her şeyden önce böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sıkıntılı günler yaşıyorduk camia olarak. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan ediyoruz.

Benim şansım Antalya'da Galatasaray'la oynamamdı. Bu, tanımakla olmuyor. Bu maçta da aynılarını yapıp her anlamda iyi oynamamız gerekiyordu."

"Maçın başından sonuna
kadar oyundan düşmedik""

"Maçın başından sonuna kadar oyundan düşmeden oynadı oyuncularım. Goller de bulduk, belki daha fazla da bulabilirdik. Son paslarda iyi olsaydık belki daha farklı olurdu.

Bu galibiyet çok önemliydi. Oyuncularımıza güven geldi. Bundan sonra inşallah daha da iyi olacak. Trabzonspor'un hedefleri var ve bu hedefleri gerçekleştirmek için herkesin hazır olması gerekiyor.

10-11 gün oldu biz buraya geleli. Bu zamanda 3 tane maç oynadık. Oyuncu arkadaşlarımızı gördük. Az antrenman yaptık ama daha iyi kadro kurmaya çalıştık."

"Avrupa'dan elenmek 
Galatasaray'ın avantajına oldu"

"İyi bir kadroyla sahaya çıktığımızı düşünüyorum. Sonradan giren arkadaşlar da çok fazla katkı verdi. Oyunu çirkinleştirecek, beraberliği düşünecek bir şey yapmadık. Tek hedefimiz galibiyetti.

Galatasaray çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Avrupa kupalarından elenmeleri de Galatasaray için avantaj oldu.

Avrupa'dan daha çok lig önemli bence onlar için. Transferler yaptılar, oyuncular da tuttu. 

Bugün oyuncularım olağanüstü oynadılar. Çok iyi oynadılar. Kendilerine güvendikçe daha da iyi oynamaya başladılar ama tabii ki eksiklerimiz var. Onları da gidermeye çalışacağız."

 

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