Rıza Çalımbay: 'Karşımıza çok farklı bir Fenerbahçe çıkabilir'

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, \"Bizden önceki Fenerbahçe ile bundan sonraki Fenerbahçe farklı olacak. Karşımıza bambaşkta bir Fenerbahçe çıkabilir\' dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, \"Eksik ve sakat arkadaşlarımız vardı. Milli takımlarda olan arkadaşlarımız vardı. Onların yokluğunda hazırıklarımız çok güzel geçti. Çok iyide bir hazırlık maçı oynadık ve berabere bitti ama gerçekten mükemmeldi. Futbolcuların isteği, arzusu çok iyiydi. Bizi bekleyen fikstür gereği çok kritik dört maçımız var. Fenerbahçe, Kayseri, Göztepe ve Beşiktaş. İki tane maçımızı içeride ikisini dışarıda oynayacağız. Hepsinin farkındayız. Hepsinde de çok çok iyi durumda olmamız gerekiyor. Bu dört maçtaki grafiğin çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Hata yapmamamız lazım. Herkes Fenerbahçe\'ye farklı bakabilir. Bizden önceki Fenerbahçe farklı bundan sonraki Fenerbahçe farklı olacaktır. Herşeyden önce yeni transferler yapıp iyi oyuncular aldılar. Bizim açımızdan çok zor bir maç olacak. Ben taraftarlarımıza, oyuncularımıza çok güveniyorum. Bütün amacımız bu dört maçı çok iyi bir şekilde bitirmek. Tek maç olarak düşünmememiz gerekiyor ama tabikide maçlara tek tek bakmamız lazım.\"dedi.

\"BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE OLACAKTIR\"

Karşılarında bambaşka bir Fenerbahçe beklediklerini belirten Çalımbay, \"Lig yeniden, sıfırdan başlıyor. Fenerbahçe\'nin bundan önce maç kaybetmesi bizim için dezavantaj değil. Bu maç Fenerbahçe için çok farklı bir maç olacak. Biz olmasak bile hangi maça çıkarlarsa çıksınlar bundan sonraki oynayacakları maç onlar için çok çok önemli. Tabiki bizim içinde önemli kendi sahamızda oynayacağız. Herkes Fenerbahçe\'yi öyle beklemesin. Bambaşka bir Fenerbahçe karşımıza çıkabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Kendimizi ona göre hazırlamamız gerekiyor. Herşeyin farkındayız. İnşallah arkadaşlarımız milli takımdan sakatsız döner. Maçı iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum.\"diye konuştu.

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