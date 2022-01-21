Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor

Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 42 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 42 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 8 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 43. randevusu

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 43. randevusuna çıkacak. 30 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 36 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.