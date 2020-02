Rıza Çalımbay: "Rizespor maçında galibiyetten başka düşüncemiz yok"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyeti hak ettikleri Beşiktaş maçından 1 puanla ayrıldıklarını, Çaykur Rizespor karşısında ise kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Çalımbay, \"Çok ilginç bir maç oldu. Rakip oyunun başlarında 10 kişi kalınca büyük bir avantaj yakaladık. Aslında bunu oyun içerisinde iyi değerlendirdik. Öne geçtik. Pozisyonlar bulduk. Bunları iyi kullanamadık. Maçın ikinci yarısının hemen başında penaltı kazandık. Ama değerlendiremedik. Biz eğer penaltıyı ya da son pasları iyi kullanabilseydik maçı farklı kazanırdık. Beraberliğe üzülürken bir anda goller yedik. Yemememiz gereken goller yedik. Bu konuda sezon başından beri sıkıntımız var. İkinci yarıda skor 2-2 olunca her türlü riski aldık. Netice de maçı 2-2 bitirdik. Ama bu bizim hakkımız değildi. O maçın hakkı bizim açımızdan galibiyetti\" dedi.

\"OYANIDIĞIMIZ MAÇLARDA EZİLMEDİK\"

Ligde oynadıkları maçlarda rakip takımlara karşı ezilmediklerini de belirten Çalımbay, \"Beşiktaş maçında da galibiyet için oynadık. Tabii ki zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bazı arkadaşlarımızın olmaması gibi. Örneğin bu maçta Jahovic oynasaydı maç daha farklı olabilirdi. Belki Göztepe maçında da farklı bir maç olabilirdi. Ben takımımdan memnunum. Zaman zaman hatalarımız oldu. Bu maçta da oldu. Ama genel olarak bakıldığında üstün taraf bizdik. Hem Beşiktaş maçında hem de diğer maçlarda rakiplerimize karşı ezilmedik\" diye konuştu.

\"RİZESPOR MAÇI KOLAY OLMAYACAK\"

Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçının kolay olmayacağını da ifade eden Rıza Çalımbay, \"Ligde kolay maç yok. Her maç çok zor. Çaykur Rizespor maçı da kolay olmayacak. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Galibiyete oynamamız gerekiyor. Oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Mesela, Göztepe maçı. Çok basit, yemememiz gereken 2 tane gol yedik. Öyle golleri yemememiz gerekiyor. Bunları yemezsek biz her takıma gol atarız. Mutlaka gol atarız. Bizim başka hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü biz hem deplasmanda hem de iç saha maçlarında galibiyete oynuyoruz. Çaykur Rizespor maçını da kazanmak için uğraşacağız. Başka bir düşüncemiz yok. Lig çok uzun ve zor bir maraton. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçından sonra geleceğiz 1 hafta sonra Cumartesi günü iç sahada Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Zorlu maçlar devam edecek. Onun için bir tek Çaykur Rizespor maçı değil, kalan tüm maçlarımıza mükemmel şekilde konsantre olmamız gerekiyor\" açıklamasını yaptı.

