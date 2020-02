Rıza Çalımbay: "Kalan 6 maçı iyi sonuçlarla bitirmek istiyoruz"

\"Deplasmanda daha başarılıyız\"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalan 6 maçta sahadan en iyi sonuçla ayrılacaklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü\'nü ağırlayacak olan Atiker Konyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 6 maçlık dönemde oynayacakları tüm maçları en iyi sonuçlarla geçmek istediklerini belirterek, \"Demir Grup Sivasspor maçı kolay bir maç değildi. Hem Demir Grup Sivasspor hem de bizim açımızdan zor bir maçtı. Gerçekten bir şanssızlık dönemi yaşıyoruz ve bunu da kırmamız gerekiyordu. Bu nedenle maça hırslı, arzulu başladık. Maçın başlarında iyi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Çok iyi mücadele ettik ve belki de 11 kişiyken yakalamadığımız pozisyonları eksik kaldıktan sonra bulduk. Takımımın mücadelesinde çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadan 90 dakikayı çok iyi bir şekilde bitirdik\" dedi.

\"DEPLASMANDA DAHA BAŞARILIYIZ\"

Deplasman maçlarında daha başarılı olduklarını ifade eden Çalımbay, \"Deplasman performanslarına bakıldığında en başarılı takımlardan biriyiz. Takım geçen sezon boyunca deplasmanda sadece 9 puan toplarken, biz geride kalan haftalarda deplasmanda bu puana ulaştık. Burada bir kere bir takım başarısı var. Ama işin diğer tarafına yani kendi sahamızda oynadığımız maçlara bakıldığında Erzurumspor, Bursaspor ve son 3 maçımız Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir\'e karşı oldu. 3 ihtimalli maçlardı ve baktığınızda biz bu 3 maçı da kazanabilirdik. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kazanmamız gerekiyordu. Çünkü her türlü avantaj elimize kadar geldi. Medipol Başakşehir maçında ise iki takımda istediklerini yapamadı. Rakip yakaladığı 1,5 pozisyonda golü buldu ve maçı kaybettik\" diye konuştu.

\"KARAMSAR DEĞİLİZ\"

Daha iyi olacaklarını ve bu konuda karamsar olmadıklarını belirten Rıza Çalımbay, \"Biz kesinlikle çok karamsar değiliz. Biz çok iyiyiz ve daha da iyi olacağız. Yeter ki başta taraftarımız olmak üzere tüm camianın takımımızı desteklemesi gerekiyor. 1-2 sakatımız olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Jens ve Hurtado sakatlıkları, Ömer Ali ise kart cezalısı olduğu için MKE Ankaragücü maçında oynamayacaklar. Bu tabii ki bizim için bir kayıp. Ne olursa olsun bizim MKE Ankaragücü maçını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama genel olarak lige baktığımız zaman bizim yakaladığımız iyi maçlar vardı. O maçları daha iyi sonuçlarla bitirseydik çok daha iyi yerlerde olacaktık. Oynadığımız oyunun hakkı kesinlikle burası değil. Ligde daha da yukarılarda olmamız gerekiyordu. Ama futbol ve bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Kalan 6 maçımız var. Biz bu 6 maçı da en iyi sonuçlarla bitireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Yeter ki camia olarak bundan sonra daha iyi kenetlenelim\" dedi.

\"EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ TARAFTARIMIZ\"

MKE Ankaragücü maçının iki takım açısından da önemli olduğunu ve taraftarın bu maçta en büyük güvenceleri olduğunu belirten Rıza Çalımbay, \"MKE Ankaragücü maçın iki camia açısından da önemli. Ben tabii ki rekabete varım. Ama gerginliğe yokum. Bu maçta gerginlik diye bir şey olmayacak. Bizim bu maçta zaten en büyük güvencemiz taraftarımız. Benim için ve takımımız için her maç ciddidir. Bu maçta öyle. Artı bizim bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kalan 6 maçı bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Taraftar desteği çok çok önemli. Benim tek istediğim şey; maçın sonuna, hakem son düdüğü çalana kadar takımı desteklemeleri. Çünkü biz maçın kaderini her an değiştirecek karaktere sahibiz. Bizim desteğe çok ihtiyacımız var. Özellikle de bu maçta. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Tek korktuğum şey; böyle sakatlıkların ve aksiliklerin olması. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Çalışma ortamımız her şey çok iyi. Bugüne kadar oynadığımız 11 maçın sadece birinde istediğimiz işleri yapamadık. O da Medipol Başakşehir maçı. Onun dışında çok iyi ve istikrarlı bir grafik çizdik\" ifadelerini kullandı.

