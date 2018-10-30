Rıza Çalımbay: "Hiçbir takımdan korkmuyorum"

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hiçbir takımdan korkmadığını belirterek, \"Benim tek korkum, yapacağımız hatalar, kaçırdığımız ve yiyeceğimiz gollerdir. Bunlar benim için önemli. Lider bile olabilirdik\" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü turunda Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları maçlarda kötü bir oyun oynamadıklarını belirtti. Çalımbay, \"Son 3 maçımızda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadık. Bu maçlar gerçekten kazanabileceğimiz karşılaşmalardı. Hiçbirinde kötü oynamadık. Sadece Medipol Başakşehir maçında hata yaparak bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Onun dışında zaten pozisyon yok. Yoksa biz galip gelmemiz gereken bir maçta berabere kaldığımız için üzülüyorduk. Gidişatımızdan çok memnunduk. Ama bazı rahat kazanabileceğimiz maçlarda yediğimiz ve kaçırdığımız goller vardı. Bu hataları yapmamamız gerekiyordu. Hataları düzeltmeye çalıştık, bu sefer de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik\" dedi.

\"HİÇBİR TAKIMDAN KORKMUYORUM\"

Hiçbir takımdan korkmadığını da dile getiren Çalımbay, \"Her takım sıkıntıya girip çıkabilir. Şu anda lig çok değişik gidiyor. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Biz takım olarak kötü oynamıyoruz. Bunu artık skora yansıtmamız gerekiyor. Ben hiçbir takımdan korkmuyorum. Benim tek korkum, yapacağımız hatalar, kaçırdığımız ve yiyeceğimiz gollerdir. Bunlar benim için önemli. Lider bile olabilirdik. Bizde bunun üzüntüsü ve pişmanlığı var. Ancak pes etmiyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Çok iyi yerlere geleceğiz. Devreye kadar da iyi gitmemiz gerekiyor. Devreden sonra işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Eksik arkadaşlarımız geldiğinde, daha da iyi olacağız. Yoksa ne deplasman maçlarından ne de ev sahibi olarak oynadığımız maçlardan korkarım. Tek düşüncem, içeride ve dışarıda galibiyettir. Tabii zaman zaman talihsizlikler de yaşayabiliyoruz\" şeklinde konuştu.

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