Rıza Çalımbay: "Eto'o ile aramızda bir problem yok"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto\'o ile aralarında bir problemin olmadığını söyledi. Çalımbay, Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe transferi hakkında ise net bir gelişme olmadığını ifade etti.

Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, \"Her şeyden önce hem bizler için hem de Konyaspor için hayırlı olsun. İyi bir kulübe geldiğimizi biliyoruz, farkındayız. Son yıllara baktığınızda Konyaspor\'da camia olarak, taraftar olarak büyük bir yükseliş var. Şu anki ortamımız mükemmel. Hem yönetimimizle, hem takımımızla olan durumumuz olsun her şey çok iyi. Tek düşüncemiz takımımızı çok iyi yerlere getirmek. Her şeyden önce geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları tekrar yaşatmamak. Onun içinde mevcut iskeleti iyi bir kadromuz var. Tabii ki takviye yapmamız gereken yerler var. Orayada en fazla 4-5 tane oyuncu alıp kapatmak istiyoruz. Onu da yönetimimizle birlikte bir an evvel yapmak istiyoruz. Onu da yaparsak inşallah çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum\" dedi.

Atiker Konyaspor taraftarının mükemmel olduğunu belirten Çalımbay, \"En büyük gücün taraftar olduğuna inanıyorum. Gerçekten son sezonlarda mükemmeller. Yönetim de yeni bir yönetim, işi bilen, daha önce de yönetimde bulunmuş arkadaşlarımız. İşte böyle bir bütün olursak tekrar daha iyi günlere döneceğimize inanıyorum. Tekrar iki sene önceki duruma geleceğine inanıyorum. Sadece takviyelerimizi bir an önce yapmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra inşallah istediğimiz yerlere geleceğiz\" diye konuştu.

Samuel Eto\'o ile aralarında bir sorun olmadığını belirten Çalımbay, \"Maalesef böyle polemikler çıkartılıyor. Eto\'o ile çalıştım. Çalıştığım en iyi profesyonel futbolculardan bir tanesi. Ben gittiğimde Antalyaspor\'un iki puanı vardı ve son sıradaydı. Orada başta Eto\'o\'nun takım kaptanı önderliğinde gerçekten çok güzel işler yaptık. Bizim dönemimizde o da çok güzel bir başarı yakaladı ve güzel işler yaptı. Ayın 4\'üne kadar izin istedi. Bizde tabii ki yönetimle görüşülmesini istedik. Yönetim de 4\'üne kadar izin verdi. 4\'ünde gelecek\" dedi.

Aatif Chahechouhe transferinde net bir gelişmenin olmadığını da belirten Rıza Çalımbay, \"Aatif Chahechouhe benim eski bir öğrencim. İnşallah olur. Yönetimimiz uğraşıyor, hayırlısı. Şu an net bir gelişme yok. Buradan kimseyi gönderme taraftarı değilim. Bir kere her şeyden önce bütün arkadaşları görmek istiyorum. İyi bir iskelet var. Geçen sene kendi kapasitelerinde oynayamadılar. Şanssız bir sezon geçirdiler. Oyuncuların gerçek kapasitesi değildi. Daha iyilerini yapabilirler. Eksik yerlerimiz var. Onlarıda tamamlayıp daha iyi olacağız\" ifadelerini kullandı.

