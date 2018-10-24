Rıza Çalımbay: "Başakşehir maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-



ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir maçından çok iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Kayacık Tesisleri\'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, bugüne kadar deplasmanda oynadıkları maçlarda kötü bir oyun ortaya koymadıklarını söyledi. Çalımbay, şunları söyledi:

\"Hiçbir deplasman maçından da gol atmadan gelmedik. Çaykur Rizespor maçı olsun, Antalyaspor ve Göztepe maçları olsun hepsinde gerçekten çok iyi oynadık. Karşılığını aldığımız iki maç Kayserispor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçları oldu. Onları da çok iyi oynadık ve net pozisyonlarımız vardı. Çaykur Rizespor maçı da böyle oldu. Maçın başından son düdüğe kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. Pozisyonlara girdik. Maalesef son paslarda etkili olamadık. Bunları değerlendirebilseydik çok farklı bir şekilde gelecektik. Böyle oynadığımız maçlar çok. Ama bu maçlardaki şanssızlığımızı kıracağız. Alınan 1 puan iyi puandı. Ama bizim oradan 3 puanla dönmemiz gerekiyordu. İyi oynayıp ta kaybettiğimiz puanlar ve maçlar vardı. Bunda şanssızlıkla birlikte bizim yaptığımız hatalarında etkili olduğunu ifade edebiliriz. Artık bunların hepsi geride kaldı” dedi.

\"ÇOK KRİTİK MAÇLARIMIZ VAR\"

Ligde oynayacakları çok kritik maçlar olduğunu belirten Çalımbay, \"Şimdi önümüzde çok kritik maçlarımız var. Hem lig hem de kupa maçlarımız olduğu için dinlenme şansımız maalesef çok az. Çarşamba-Pazar-Cumartesi maçlar oynayacağız. Hazırız. Eksiklerimiz vardı. Onlarda inşallah en kısa sürede gelirler. Bir de Hurtado’nun sakatlığı oldu. Onun sakatlığı biraz uzun sürecek. Bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Çaykur Rizespor maçından önce Ferhat’ın rahatsızlığı olunca kendisinden de yararlanamadık. Şu an takımımız iyi durumda. İyi oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı istediğimiz şekilde bitiririz” diye konuştu.

\"BAŞAKŞEHİR, OTURMUŞ BİR TAKIM\"

Haftasonu sahalarında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçını da değerlendiren Çalımbay,

“Önümüzde bir Medipol Başakşehir maçı var. Nasıl bir takım olduğunu iyi biliyoruz. Yıllardan beri birlikte oynayan, oturmuş bir takım. Medipol Başakşehir ile kendi sahanda oynamak daha dikkat gerektiriyor. Hepsinin farkındayız. İnşallah bu sefer taraftarlarımızın da desteğiyle iyi işler yapacağız. Bu maçı iyi bitirmek için maçın başından sonuna kadar ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Bizim pozisyona girmeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yurt içi ve yurtdışından takımlar olur. Bizim için bu durum farketmez. Biz pozisyona gireriz. Bizim için önemli olan bizim o pozisyonları değerlendirmemiz. Defansif açıdan beklenmedik şekilde yaptığımız hatalarda bize sıkıntı oluyor. Onu da yapmamak için çok çalışıyor, çok uğraşıyoruz. O hataları bu maçta inşallah yapmayacağız. Her maçta pozisyonlara girecek kaliteye sahip bir takımız. İnşallah bu maçta da aynısı olacak. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte Medipol Başakşehir maçını çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum” dedi.

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- Rıza Çalımbay açıklama

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