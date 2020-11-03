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Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 kedi kurtarıldı

03 Kasım 2020 16:37

İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri Rıza Bey Apartmanı enkazından dört kediyi canlı olarak kurtardı.

Rıza Bey Apartmanı enkazından İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından dört kedi yavrusu canlı olarak kurtarıldı.

O anları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Depremin ilk saatinden beri can kurtaran İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri az önce Rıza Bey Apartmanı enkazından dört kedi yavrusunu canlı çıkardı. Onlara minnettarız. Sadece canları değil umudumuzu da yaşatmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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