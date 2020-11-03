İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi, yalnızca Rıza Bey Apartmanı'nda arama çalışmaları devam ediyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 113'e yükseldi. AFAD, yaralanan 1035 kişiden 137'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" açıklamasını yaptı.

91. saatte mucize

91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Ege Üniversitesi'me nakledilen ve şuurunun açık olduğu belirlenen Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cesedine ulaşıldı.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları 2 gün içinde tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı 11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var." açıklamasını yaptı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İzmir'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi kurtarıldı.

Enkazdan 26 saat sonra kurtarılan Halim Amca hayatını kaybetti

İzmir depreminde 11 katlı Yılmaz Erbek apartmanı enkazından 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarı hayatını kaybetti.

Alışveriş için Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Halim Sarı (62), burada depreme yakalanmış ve enkaz altında kalmıştı. Yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan adam, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Urla açıklarında deprem büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 23:35'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.05 km olarak açıklandı.