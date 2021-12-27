Rıza Baba, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde "Rıza Baba" karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde üst sıralardan inmiyor.

Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'RIZA BABA' yazısı, usta oyuncunun diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.