Riyad'da kitap fuarında kitap toplatıldı!

T24 - Riyad'daki bir uluslararası kitap fuarında, reform yanlısı Abdullah El Hamid'in kitaplarına Suudi güvenlik güçleri tarafından el konulduğu belirtildi.



Medeni ve Siyasi Haklar Komitesi tarafından yayımlanan açıklamada, Riyad Uluslararası Kitap Fuarında perşembe günü Suudi güvenlik güçleri tarafından bir kitap standının basıldığı ifade edildi.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin Abdullah El Hamid'in bütün kitaplarına el koyduğu, toplatılan kitapların kapaklarında sivil toplum ve siyasi reform başlıklarının yer aldığı kaydedildi.



Suudi kraliyet yönetimine eleştirileriyle tanınan El Hamid'in, siyasi reform talebi nedeniyle yıllarca hapis yattığına işaret edildi.