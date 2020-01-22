Riyad'da İran konusunda kafalar karışık

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Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cübeyr İran'ı dünyanın en büyük terör destekçisi ilan ederken, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Riyad'ın Tahran'la diyaloga açık olduğunu dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Cübeyr, uluslararası topluma Tahran'da rejim değişikliğine gidilmesi için İran'a baskı uygulamaya devam edilmesi çağrısında bulundu. Cübeyr, "dünyanın en büyük terör destekçisi" olarak nitelendirdiği İran'ın ölüm ve yıkım yaydığını savundu.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cübeyr'in Brüksel'de bu tezi savunmasından kısa süre sonra Davos'ta Reuters'a konuşan Suudi Dışişleri Bakanı Farhan, Suudi Arabistan'ın İran ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi. Farhan diyalog konusunda sunacakları koşulun, "Tahran'ın şiddet politikasından vazgeçmesi" olacağını söyledi.

Orta Doğu'da hakimiyet kurmak isteyen iki ülke olan Suudi Arabistan ve İran arasında uzun yıllardır çekişmeler sürüyor. Yıllardır Bahreyn, Yemen ve Suriye gibi çeşitli ülkelerde vekalet savaşları yürüten iki ülkenin arasında birçok diplomatik konuda da anlaşmazlıklar bulunuyor. ABD ile yakın ilişkileri bulunan Riyad, Tahran-Washington hattında süren krizde de ABD'nin tarafında yer aldı.