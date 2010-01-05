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Rixos'taki nikâhın şahitleri Gül ve Erdoğan

Basına kapalı olan nikah Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleşecek.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Belediye Başkanı Asım Güzelbey’i ziyarete gittiğinde tanıştığı ve ilk görüşte sevdiği mimar Esra Kara ile 8 Ocak Cuma günü evlenecek.

Bakan Şimşek ile Kara’nın düğünü, başkentte son dönemde pek çok önemli etkinliğe evsahipliği yapan Rixos Grand Ankara’da (eski Ankara Oteli) gerçekleşecek. Şimşek’in nikâh şahitleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan olacak. AKP'li pek çok milletvekilinin de katılması beklenen düğün basına kapalı olacak.

                     

Düğün Alışverişi

Maliye Bakanı Şimşek, nişanlısı Kara ile önceki gün Ankara’nın popüler alışveriş merkezlerinden Panora’da düğün alışverişi yaparken görüldü. Şimşek ve müstakbel eşine, aileleri de eşlik ederken, ikili birlikte takı, giyim ve ev eşyası mağazalarını dolaştılar.








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