Rixos'taki nikâhın şahitleri Gül ve Erdoğan

T24-

Düğün Alışverişi

Bakan Şimşek ile Kara’nın düğünü, başkentte son dönemde pek çok önemli etkinliğe evsahipliği yapan Rixos Grand Ankara’da (eski Ankara Oteli) gerçekleşecek. Şimşek’in nikâh şahitleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan olacak. AKP'li pek çok milletvekilinin de katılması beklenen düğün basına kapalı olacak.Maliye Bakanı Şimşek, nişanlısı Kara ile önceki gün Ankara’nın popüler alışveriş merkezlerinden Panora’da düğün alışverişi yaparken görüldü. Şimşek ve müstakbel eşine, aileleri de eşlik ederken, ikili birlikte takı, giyim ve ev eşyası mağazalarını dolaştılar.