Rixos Otel'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın dosyasında yeni gelişme

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince’ye ait Antalya’daki Rixos Lares Hotel’de 2011 yılında staj yaparken boş havuzda cansız bedeni bulunan Burak Oğraş (16) dosyasında verilen takipsizlik kararlarının kaldırılması için ailenin avukatı Oktay Keskin, “kanun yararına bozma” talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre savcılık, dosyaya ilişkin bir mütalaa yazıp dosyayı incelemek üzere bakanlığa gönderdi. Oğraş ailesinin avukatının verdiği bilgiye göre savcı mütalaasında, “bozma talebinin kabul edilmesi” yönünde görüş bildirdi. 9 yıl sonra Oğraş ailesi için umut doğdu. Takipsizlik kararlarının hukuka aykırı bir şekilde verildiği belirten avukat Keskin, bakanlığa sunduğu dilekçesinde şu tespitlere değindi:

“Soruşturmanın en başından beri etkin bir soruşturma yürütülmemiştir. Deliller sıcağı sıcağına toplanmamıştır. Haklarında takipsizlik kararı verilen C.A. ve F.U. maktulü en son gören kişiler olup HTS kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ondan sonra maktulün telefon sinyali kesilmiştir.

Bu isimler çelişkili beyanlarda bulunmuşlardır. Olay tarihinde yaşları küçük olan M.Ö., D.C.B, E.Y, F.S’nin olay gecesi pansiyonun çatısında içki içtikleri ifadeleri ile sabit olup içtikleri içki şişelerini ve battaniyeleri suçtan kurtulmak için kaldırmışlardır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tahsis ettiği pansiyonda hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu.

Baba Murat Oğraş, oğlunun dövüldüğünü ve 2 buçuk katlı pansiyonun çatısından atıldığını ileri sürdü. Yine baba Oğraş'ın iddiasına göre, etkin soruşturma yapılmadı ve otel sahibinin kimliğinin de etkisiyle olay örtbas edilmeye çalışıldı.

Olayla ilgili 2011 yılında savcı Ümit Yaşar Özdemir tarafından başlatılan ancak gelişme kaydedilemeyen soruşturmaya ilişkin, 2014 yılında babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit edildi. Ümit Yaşar Özdemir'in emekli olmasının ardından dosyayı savcı Haki Çeliker devraldı.

Olaydan yaklaşık 4 buçuk ay sonra hazırlanan otopsi raporuna göre ise, kanında, idrarında, iç organ parçalarında ve mide içeriğinde herhangi bir alkol ya da uyuşturucu örneğine rastlanmadığı, iki elinin tırnakları ve anal sürüntü örneklerinde başkasına ait DNA profili elde edilmediği ve ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı vücut travması, kafatası ve etraf kemikleri kırığı ile birlikte iç organ yaralanması olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Antalya cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro ise, ifadelerdeki çelişkilerden, olay günü yaşananlardan yola çıkarak, Burak'ın önce dövüldüğünü, sonra çatıdan atıldığını savundu.

Olayın yaşandığı zaman Antalya İl Emniyet Müdürü olan Ali Yılmaz, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak Rixos Otelleri'nde yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.

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