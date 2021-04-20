Rixos Otel'de şüpheli bir şekilde ölen 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası: Benim oğlumun katilleri FETÖ’cüler tarafından kollandı

Antalya’daki 5 yıldızlı Rixos Otel'de 10 yıl önce staj yaparken kaldığı pansiyonun havuzunda ölü bulunan lise öğrencisi Buğrak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, oğlunun ölümüne sebep olanların FETÖ tarafından korunduğunu iddia ediyor.

16 yaşındaki Buğrak Oğraş 10 yıl önce staj yaptığı otelin kaldığı pansiyonun havuzunda ölü bulunmuştu. Kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak yansıyan gencin ölümünün ardından hazırlanan raporda “Burak intihar etmemiş” tespiti yapılmıştı. Oğğraş ailesi şüpheliler hakkında işlem yapılmamasına tepki gösteriyor.

İstanbul - 10 yıldır adaletin yerini bulması için mücadele ettiğini söyleyen baba Murat Oğraş Milliyet’e şunları anlattı:

“Emniyet gerekli araştırmayı yapmadı. Hazırlanan kriminal raporda, ‘Burak intihar etmemiş, başkası tarafından bir şekilde aşağı düşürülmüştür’ tespiti yapıldı. Zaten oğlumun vücudunda darp izleri, gözlerinde de morluklar vardı.

Tüm bu tespitlere rağmen soruşturmaya bakan ilk savcı 1 yıl boyunca dosyayı ellemedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na defalarca şikayette bulundum. Ancak bir sonuca varamadım. Bir yılın sonunda ise dosyaya, başka bir savcı bakmaya başladı ve 9 yıldır dosya aynı savcıda. Savcı geçen yıl 6 şüpheliden Fedai Pusta ve Cihan Arıkan’ı sorgu için çağırdı. Ancak baş şüphelilerden Cihan Arıkan’a ulaşılamadı. Polisin aylarca ulaşmadığı Arıkan’ın 1.5 ay önce Almanya’ya kaçtığını öğrendim.

Ben başta bu şüphelilere takipsizlik kararı veren ve sonra da takipsizlik kararını kaldıran savcıyı da HSYK’ya şikâyet ettim. Adalet yerini bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü benim oğlumun katilleri FETÖ’cüler tarafından kollandı.”