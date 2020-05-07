Rixos Otel'de şüpheli bir şekilde ölen 16 yaşındaki Burak Oğraş için yapılan kanun yararına bozma başvurusu reddedildi

2011 yılının Eylül ayında, staj için gittiği Rixos otelinde, otele ait pansiyonun havuzunda cansız bedeni bulunan Burak Oğraş, babası Murat Oğraş'ın iddiasına göre önce dövüldü ve 2 buçuk katlı pansiyonun çatısından atıldı.

Takipsizlik kararı verilmişti

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit edildi, haklarında gözaltı işlemi yapıldı ve ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Antalya 3.Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı.

Babadan CİMER'e ve savcılığa başvuru

Oğlunun öldürüldüğü iddiasıyla, avukatı Oktay Keskin aracılığıyla kanun yararına bozma talebiyle savcılığa, etkin bir soruşturma yapılmadığı şikayetiyle de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunan baba Oğraş'a Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan cevap yazısı gönderildi.

Savcılıktan bakanlığa: Yeterli şüphe var

Savcı Haki Çeliker imzasıyla baba Oğraş'a verilen cevapta, 2014 yılında gözaltına alınanlardan Fedai Pusta'nın şüpheli davranışları, görgü tanığının ifadesi, bir diğer şüpheli Cihan Arıkan'la olan telefon trafiğinin yeterli şüphenin varlığına işaret ettiği belirtildi.

Savcılık, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği takipsizlik kararının kanun yararına bozulması gerektiğine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na yazı gönderildiğini de belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, savcılığın kanun yararına bozma talebine ilişkin kararını verdi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün cevabında, "Dosya kapsamında, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 04/02/2015 tarihli ve 2014/2344 değişik iş sayılı kararı ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/06/2015 tarihli ve 2015/2889 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir" denildi.

Murat Oğraş: Rixos markası zarar görmesin diye böyle bir karar verildi

Burak Oğraş'ın şüpheli ölümü nedeniyle adalet arayışında olan ailesi, Adalet Bakanlığı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. 16 yaşında hayatını kaybeden Burak'ın babası Murat Oğraş, kanun yararına bozma talebinin reddedilmesine ilişkin, "Kanun yararına bozma talebimiz malesef kabul edilmedi ve acımız katlandı. Rixos markası zarar görmesin diye böyle bir karar verildi. Evlat acısı yaşıyoruz. Adalete olan güvenimiz bir kez daha yok oldu" yorumunu yaptı.