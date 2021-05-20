River Plate'ten tarihi zafer: Sahaya yedeksiz çıktılar, orta saha oyuncusu Perez, 90 dakika kalede oynadı

Arjantin'in önemli takımlarından biri olan River Plate, pazartesi günü kulüp içerisinde 25 Koronavirüs vakası açıklamasına rağmen Libertadores Kupası D Grubu 5'inci maçında Kolombiya ekibi Santa Fe'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin ekibi, sahaya yedek oyuncusu olmadan çıkarken, gerçek mevkisi orta saha olan Enzo Perez, karşılaşmaya kaleci olarak başladı ve maçın oyuncusu seçildi.

Libertadores Kupası bu gece oynanan 5'inci grup maçları ile devam ederken River Plate ile Santa Fe arasında oynanan mücadele uzun süre unutulmayacak bir şekilde sonuçlandı. Arjantin ekibi River Plate, pazartesi günü yaptığı açıklamada kulüp içerisinde teknik ekip ve oyuncular dahil olmak üzere toplam 25 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kurallar gereği sahaya çıkabilecek kadar oyuncusu bulunan River Plate, Kolombiya ekibi Santa Fe'ye karşı sahaya sadece 11 oyuncu çıkarabildi.

River Plate B Takımı'ndan iki oyuncu ilk kez River Plate forması giyerken Arjantin ekibinin yedek kulübesinde herhangi bir oyuncu bulunmadı. Arjantin ekibinde gerçek bölgesi orta saha olan Enzo Perez, karşılaşmaya kalede başladı. Perez, kas sakatlığı geçmemiş olmasına rağmen sakat mücadele ederek karşılaşmayı tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Angileri ve Alvarez'in golleriyle 2-0 önde kapatan River Plate, 73'üncü dakikada Osorio'nun golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Arjantin ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son maçlar öncesi puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

"Enzo büyük cesaret gösterdi"

River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo, oynadıkları Santa Fe karşılaşmasının kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Sahadaki futbolcuların kalplerini, nasıl performans gösterdiklerini, birbirlerine nasıl yardım ettiklerini ve onlara inanan insanlar için nasıl oynadıklarını gördüm. Kupanın bu büyülü gecesinde taraftarları gülümsetmeyi başardık. Yalnızca 11 oyuncumuz vardı ve oynatabilecek kalecimiz olmadığı için bir oyuncunun kaleye geçmesi gerekiyordu. Enzo bunu büyük bir cesaretle üstlendi. Alışık olmadığı bir konumda oynaması hiç kolay değildi. Bu ortak bir karardı" dedi.

"Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik"

Maçın adamı seçilen Enzo Perez ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Nasıl bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yaşadıklarımızın üzerine fazla düşmüyorum, Ben, takıma odaklanmaya ve yardım etmeye çalıştım. Bu maç, çok konuşulacak" ifadelerini kullandı.