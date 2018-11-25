River Plate-Boca Juniors maçı bu gece oynanacak

Karşılaşma TSİ 23.00\'de başlayacak

İSTANBUL,(DHA)

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores Kupası final karşılaşması 2\'nci maçında El Monumental\'de karşılaşacak River Plate ile Boca Juniors maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle mücadeleyi bugün TSİ 23.00\'e erteledi.

La Bombonera Stadı\'nda oynanan ve 2-2 tamamlanan ilk maçın rövanşı için River Plate\'in sahası El Monumental\'e gelen Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsün camları taşlandı ve otobüsün içine biber gazı atıldı. Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Boca Juniors Genel Sekreteri Cristian Gribaudo, \"Oynamak istemeyen bazı oyuncularımız var. Bu tamamen bir felaket oldu. Oyuncularımız yaralandı. CONMEBOL ile konuşacağız\" açıklaması yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından TSİ 23.00\'de başlaması planlanan karşılaşmanın 1 saat ertelendiği açıklandı. Ardından ikinci kez ertelenen mücadelenin TSİ 01.15\'e alındığı belirtilse de her iki kulüp yetkililerinin de mücadeleyi oynamak istememesi ve oyuncuların sahaya çıkmaması üzerine maç bugün TSİ 23.00\'e alındı.

Öte yandan Boca Juniors ekibinde Carlos Tevez\'in yanı sıra, Abila, Cardona, Almendra ve Sebastian Villa yaşanan olaylar nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Otobüsün taşlandığı sırada vücuduna cam parçaları isabet eden Pablo Perez ise hastaneye kaldırılmıştı.



