Riva'da Şenol Güneş ve Nihat Özdemir arasındaki toplantı sona erdi

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.

Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı. TFF'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Güneş, tesislerden ayrıldı

Alınan karara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, toplantının sona ermesinin ardından Şenol Güneş'in Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldığı öğrenildi.