Riva arazisi satışa çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul Riva’da bulunan iki taşınmazın satış ve işletme hakkının devri için ihaleye çıktı.

ÖİB’in Resmi Gazete’de yayımlanan konu ile ilgili ihale ilanına göre;

– Beykoz Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 numaralı parseldeki 17 bin 687 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle,

– 213 numaralı parseldeki 16 bin 625 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 49 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhale için geçici teminat tutarı 1.5 milyon lira olarak belirlendi. İhalede son teklif verme tarihi 18 Ekim olacak.