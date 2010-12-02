-''RİTÜEL'' YARIN MAAN PERFORMANS SAHNESİ'NDE İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbullu sanatseverler, bu hafta müzikten tiyatroya birçok etkinliği görme fırsatı bulacak. ''Tiyatro Maan'' bünyesinde kurulan ritm, dans, tiyatro ve müzik topluluğu ''Kramp''ın ilk projesi ''Ritüel'', yarın Maan Performans Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşamı içerisindeki tüm aşamaların eğlenceli bir biçimde sahneye taşındığı ''Ritüel''de, bir yandan bir aşk hikayesi, bir yandan da acıkan bir karnın ritmi izlenebilecek. Yaklaşık 200 kişi içerisinden seçilen, pek çok disiplinde eğitim almış 20 oyuncuyla sahnelenecek ''Ritüel''i, Murat Aygen kurgulayıp yönetti. Bu performans, Aralık ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri izleyicilerin karşısında olacak. Bertolt Brecht'in ''Schweyk İkinci Dünya Savaşı'nda'', ''Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı'' ve ''Üç Kuruşluk Opera'' oyunları ile ''Faşizm Üzerine Yazılar''dan uyarlanan ''Rahat Yaşamaya Övgü'', yarın Eren Uluergüven Sahnesi'nde perdelerini açacak. Nesrin Kazankaya'nın uyarlayıp yönettiği müzikli oyunda, Levend Öktem, Başak Meşe, Erdinç Anaz, Volkan Aktan, Zeynep Özden, Ezgi Kasapoğlu, İlker Yiğen ve Linda Çandır rol alıyor. Gordon Smith'in yönetiği, Hakan Gerçek'in oynadığı ''Van Gogh'', Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. 3 gün süreyle sahnelenecek oyunda, Van Gogh'un sevmek ve çalışmak üzerine kurulan hikayesi anlatılıyor. Fransız tiyatro topluluğu ''Le Spoutnik''in sahneye koyduğu ''Human Profit'', yarın Fransız Kültür Merkezi Sahnesi'nde oynanacak. Türk oyuncu Fehmi Karaarslan'ın da rol aldığı oyun, Fransızca olarak sahnelenecek. İzleyiciler, oyunu Türkçe üst yazılı izleyebilecek. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosunun 2 perdelik komedisi ''Basit Bir Ev Kazası'', Murat İpek'in yönetiminde 4 Aralıkta Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izlenebilecek. Bir kadının başından geçen komik olayların anlatıldığı oyunda, Günay Karacaoğlu tek başına sahne alacak. Franz Kafka'nın aynı adlı romanı ''Dava''dan uyarlanan oyun, Turgay Kantürk'ün yönetiminde Müşfik Kenter Sahnesi'nde perdelerini açacak. Edip Saner, Beyti Engin, Aytekin Özen, Orhan Kemal Aydın'ın rol aldığı oyun, Joseph'in bir sabah nedenini bilmediği bir şekilde tutuklandığını öğrenmesiyle gelişen olayları izleyiciye sunuyor. Dostlar Tiyatrosunun ''Kerem Gibi: Nazım Hikmet'le 35 Yıl'' adlı oyunu, 6 Aralıkta Muammer Karaca Tiyatrosu'nda seyircileriyle buluşacak. Genco Erkal'ın yönetip, oynadığı oyunun müziklerini ünlü piyanist Fazıl Say besteledi. -MÜZİK- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı etkinlikleri kapsamında geçtiği her şehirde büyük ilgi gören ''Golden Routes'' projesi kapsamında düzenlenen ''İstanbul Dünya Müzikleri Festivali'', yarın başlayacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde İspanyol Maria del Mar Bonet ile Yunanlı Savina Yannatou'nun vereceği konserle açılışı yapılacak festival, 17 Aralıka kadar birçok coğrafyanın önemli müzisyenlerini İstanbullular ile buluşturacak. Burhan Öçal, Zülfü Livaneli, Alexey Botvinov, Suzan Kardeş, Bekriya Band, Los Baloghs Çigan Orkestrası, Henning Schmidt, Ulrich Meiss, Hagen Matzeit ve İvo Papasov gibi pek çok sanatçının konuk olacağı festival, müzikseverler için buluşma noktası olacak. Arpın önemli isimlerinden Isabelle Moretti, 5 Aralıkta Notre Dame de Sion Lisesi Konser Salonu'nda sahne alacak. Aynı zamanda ünlü bir pedagog olan sanatçı, 6 Aralıkta genç müzisyenlerle bir araya gelecek. Barok-arp virtüozü ve kontinuo sanatçısı Andrew Lawrence-King, 7 Aralıkta Notre Dame de Sion Lisesi Konser Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak. Aynı gün hayranlarıyla bir müzik atölyesi de gerçekleştirecek olan sanatçı, repertuvarındaki eşsiz şarkıları seslendirecek. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 7 Aralıkta Hüzzam Mevlevi Ayini düzenlenecek. Şeb-i Arus'un Muharrem ayına denk gelmesi nedeniyle CRR Türk Müziği Topluluğu'nun vereceği dinletide, Dede Efendi'nin beşinci ayini olan Hüzzam Mevlevi Ayini icra edilecek. Londra Filarmoni Orkestrası, 8 Aralıkta İş Sanat Kültür Merkezi'nde müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının katkılarıyla şehre gelen orkestranın şefliğini Vladımir Jurowsky yaparken, piyanoda Hüseyin Sermet yer alacak. -OPERA VE SERGİ- İstanbul Devlet Opera ve Balesi programı içerisinde yer alan opera oyunu ''Carmina Burana'', 8 Aralıkta Fulya Konser Salonu'nda sahnelenecek. Sahnesi müzisyen kökenli bir aileden gelen Alman Carl Orff tarafından oluşturulan opera, Gökçen Koray tarafından yönetilecek. Son yıllarda Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı fotoğraf sanatçılarından Engin Güneysu'nun ''200 Evler İsimli'' fotoğraf sergisi, 4 Aralıkta Kadıköy Bahane Kültür'de açılacak. 1924 Nüfus Mübadelesinde Türkler ile Selanik'ten Samsun'a gelen Romanlar'ın yerleştirildiği 200 Evler Mahallesi'ndeki çalışmalardan oluşan sergi, 31 Aralıka kadar ziyaretçilere açık kalacak. Alta Sanat Galerisi, aynı gün Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde çeşitli dönemlerde yetişmiş sanatçıların oluşturduğu ''DGSA Günlerinden Bugüne'' isimli serginin açılışına ev sahipliği yapacak. Ayten Yetiş Doğu, Ender Dandul, Emir Sarıer, Gülay Sevsevil, Metin Benek, Orhan Ersoy, Ramuş İpek, Yaşar Yeniceli ve Zuhal Köseler'in resimlerinden oluşan sergi, 4 Ocaka kadar görülebilecek. Heykeltraş Ebru Döşekçi'nin ''Yolcu'' isimli ikinci kişisel sergisi, 6 Aralıkta Meukur'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçının son dönem ürettiği 10 heykelin bulunduğu sergi, ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak. Dışavurumcu bir ressam olarak tanınan Ünsal Toker'in kişisel sergisi, 25 Aralık tarihine kadar Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. Sergide sanatçının doğa ve deniz tutkusunu yansıttığı eserlerinin yanı sıra soyut resimlerinden de örnekler yer alacak.