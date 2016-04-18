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Rita Dari Winkler cinayetinde Alman polisi İstanbul Emniyeti'nden bilgi istedi

Bir numaralı şüpheli Alman kadının erkek arkadaşı için kırmızı bülten çıkarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi

18 Nisan 2016 23:10

Türkiye'ye geldikten bir süre sonra ortadan kaybolan ve 34 gün sonra cesedi bulunan 39 yaşındaki Alman vatandaşı Rita Dari Winkler'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, cinayetle ilgili Alman polisi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer’in haberine göre, Pendik'te kaldığı otelde eşyalarını geride bırakarak esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Winkler ile ilgili soruşturma Alman polisini de harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Alman polisinin cinayetle ilgili bilgi istediği belirtildi.

Sözlü olarak bilgilendirilen Alman polis yetkililerinin, olayla ilgili ifade ve çalışmaların bulunduğu dosyayı da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'ndan isteyeceği öğrenildi. Öte yandan, Rita Dari Winkler cinayetinde 1 numaralı şüpheli A.K.S. için kırmızı bülten çıkarılması ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu arada, firari şüpheli A.K.S.'nin Yalova Çınarcık'ta bulunan evinde yapılan incelemede, duvarlarda ve yeni yapılan tadilat sırasında yerlerinden çıkarılan eski yer parkelerinin üzerinde kan izlerini ortaya çıkaran "Luminol" testinin pozitif sonuç verdiği vurgulandı. Bu noktalardan alınan örneklerin incelenmesinin sürdüğü, bulunan kan örneklerinin Rita Dari Winkler'den alınan örneklerle karşılaştırılacağı belirtildi.

Polis yetkilileri, olayda kullanılan silah ve genç kadının dizlerinin kesildiği testere ya da benzeri aletin bulunması için çalışmaların devam ettiğini söylediler. Olaya karışan ya da yardım ve yataklık yapan muhtemel kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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