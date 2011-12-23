-Riskli yapıları ne olursa olsun yıkacağız İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Riskli alanlardaki yapıları ve riskli yapıları ne olursa olsun yıkacağız'' dedi. Bayraktar, Trabzonlu İşadamları ve Bürokratları Derneği ile Yıldız Teknik Üniversitesinin Çekmeköy'de düzenlediği deprem dönüşümü ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli meselesinin deprem riski altındaki alanları rehabilite etmek olduğunu söyledi. Artık ayakta duramayan binalardan Türkiye'nin temizlenmesi gerektiğini, dünyada da pek çok ülkenin gecekondulaşmadan kurtulduğunu vurgulayan Bayraktar, buna İspanya'yı örnek gösterdi. Dünyada şehirleşmenin hızla arttığını ve şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 50'nin üstüne çıktığını anlatan Bayraktar, Türkiye'de ise şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 70'in üstünde olduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllarda geliştiğini, kalkındığını, konut stoğunun büyük oranda yenilendiğini de belirten Bayraktar, ''Son 9 yılda gecekondu yapımı büyük ölçüde durdu'' ifadesini kullandı. Yenilemenin şehirlerde devam ettiğini, ama bunun yeterli olmadığını ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve İstanbul'da da bir büyük depremin beklendiğini anımsattı. Bayraktar, son 100 yılda meydana gelen büyük depremlerde 100 bine yakın kişinin öldüğünü ve milli servetin yüzde 20'sinin depremlerde kaybedildiğini anlattı. Türkiye'nin her alanda çok daha fazla çalışması gerektiğine işaret eden Bayraktar, riskli yapıların yenilenmesi konusunda devletin denetleme görevinden ve yasalardan taviz vermeden özel sektöre olabildiğince yardımcı olacağını da söyledi. Bayraktar, ''Güçlü olmak zorundayız. Güçlü ekonomi, güçlü toplum, ileri demokrasi... Bunu mutlaka yakalayacağız'' diye konuştu. Riskli alanlardaki yapıların yenilenmesine ilişkin bir tasarı hazırladıklarını da anımsatan Bayraktar, ''Riskli alanlardaki yapıları ve riskli yapıları ne olursa olsun yıkacağız'' dedi. Konuşmasında, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesine de değinen Bayraktar, ''Fransa'nın yaptığını kınamak lazım. Tam bir densizlik'' dedi.