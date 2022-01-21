"Riskli bir anda sıkışıp kaldık": Kıyamet Saati, 3. defa gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlandı

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ABD'nin Japonya'ya ilk atom bombasını atmasından iki yıl sonra, 1947'de Albert Einstein ve Chicago Üniversitesi'nden atom bilimcileri tarafından hazırlanan sembolik 'Kıyamet Günü Saati', 75. kez ayarlandı.

Atom Bilimcileri Bülteni'nin bilim insanları ve güvenlik uzmanlarından oluşan paneli, günümüz itibariyle medeniyetin çöküşünü sembolize eden 'gece yarısına' 100 saniye kaldığını belirtti. Bu vesileyle sembolik saat, 3. sene üst üste aynı noktada tutulmuş oldu.

Bültenin bilim ve güvenlik kurulunun eş başkanı Sharon Squassoni, "Kıyamet Saati'nin sabit kalması iyi bir haber değil. Hatta kurulun istikrarsız ve güvenli olmayan riskli bir anda sıkışıp kaldığımıza inandığını gösteriyor" dedi.

Panel, 2021'deki olumlu gelişmeler arasında ABD ve Rusya'nın New Start silah kontrol anlaşmasını uzatmasını, İran nükleer programı konusunda müzakerelerin tekrar başlamasını ve ABD'de iklim değişikliğine inanan bir yönetim göreve gelmesini gösterdi.

Panel, bu olumlu trendlerin karşısında küresel güçlerin nükleer cephaneliğine yatırım yapmaya devam ettiğini, İran nükleer gelişmelerinde ilerleme kaydedilemediğini ve iklim değişikliğine karşı küresel hareketin zayıf kaldığını ifade etti.

Kararda Covid-19 pandemisinin yaşattıklarının biyolojik tehditleri de gündeme getirdiği belirtildi.

Sembolik saat, geçen sene meydana gelen olaylara göre, "medeniyetin çöküşüne" ne kadar yakın olunduğunu sembolik olarak gösteriyor. Gece yarısı, "insanlığın çöküşünü" temsil ediyor.

Saat, Soğuk Savaş boyunca gece yarısına iki dakikadan fazla yaklaşmamıştı. Bu, panelin dünyanın son iki sende medeniyetin çöküşüne Soğuk Savaş döneminden daha fazla yaklaştığımıza inandığı anlamına geliyor.

Saatin gece yarısına en uzak olduğu yıl ise Soğuk Savaş'ın sona erdiği yıl olan 1991'di. Saat, gece yarısının 17 dakika gerisine çekilmişti.