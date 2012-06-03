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Yaşam

Riskli bina 'bakteriyle' güçlendirilecek

Fen lisesi öğrencileri, depremde hasar gören binaları sağlamlaştırmak amacıyla betonu bakteri yardımıyla güçlendirdi. Proje, binaları yenileme maliyetini de düşürüyor

03 Haziran 2012 16:07

İstanbul Özel Kültür Fen Lisesi öğrencileri İdil Yavuz ve Deniz Turgut, hazırladıkları 'Mucize Bakteriyle Zemin ve Bina Güçlendirme Projesi' ile TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

Bölge birinciliği elde ederek finale kalan öğrencilerin biyoloji öğretmeni Banu Çetin, öğrencilerin 'Mucize Bakteriyle Zemin ve Bina Güçlendirme Projesi'ni depremde hasar gören binaları sağlamlaştırabilmek ve beton dayanıklılığını artırmak için yapılan çalışmaların maliyetini düşürmek amacıyla geliştirdiğini söyledi.

Projede, uygun besi yeri hazırlanıp, 'sporosarcina pasteurii' bakterisinin çoğaltıldığını dile getiren Çetin, normal şartlarda hazırlanmış betonlarda dayanıklılık artışı ve bakteri yayılım oranı, zamanı ve hangi koşullarda daha verimli yayıldığının gözlemlendiğini anlattı.


Basınçta yüzde 26 artış, eğilmede düşüş


Çetin, projenin aşamalarını anlattı:

''Biri kontrol olmak üzere değişik şekillerde üç örnek bakterili beton döküldü. 7 gün sonra betonlara eğim ve basınç testleri uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Eğilme ve basınç testlerinin yanı sıra su tutma kapasitesini anlamak için kılcallık testleri uygulandı. Ayrıca İstanbul'da çeşitli bölgelerden 20 ve 40 metre derinden sondajlanarak toprak örnekleri alındı ve bu örneklere bakteri ekimi yapılarak sonuçlar gözlendi''

Bakterili betonlar kurutulmaya bırakıldıktan sonra 7. ve 28. günlerde eğilme ve basınç testi sonuçlarının değerlendirildiğini de bildiren Çetin, ''Sonuçlarda, basınçta yaklaşık yüzde 26 artış, eğilmede de düşüş gözlendi. Öngörülen sonuç, beton ne kadar sertleşirse eğilmenin o kadar azalması olduğu için, bu sonuçlar sporosarcina pasteurii bakterisi uygulanan betonun sertleştiğini kanıtladı'' dedi.

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