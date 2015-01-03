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Dünya
Deutsche Welle

'Risk toplumu'nun yaratıcısı öldü

Ünlü Alman sosyolog Ulrich Beck, hayatını kaybetti. Kitapları 35 dile çevrilen Beck, ‘risk toplumu’ kavramını yaratmasıyla tanınıyordu.

03 Ocak 2015 18:28

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde, Beck'in
1 Ocak tarihinde kalp krizinden hayatını kaybettiği
belirtildi.
70 yaşında ölen Ulrich Beck, son yıllarda dünyanın en ünlü ve en çok alıntı yapılan sosyologlarından biri
olmuştu. 1986 yılında yazdığı Risk Toplumu adlı kitabı 35 dile çevrilmişti.
Beck, çalışmalarında iklim değişikliği, terörizm ve mali krizler gibi konulara odaklanıyordu.
1944 yılında Polonya'nın Slupsk kentinde dünyaya gelen Beck, çocukluğunu Hanover'de geçirmiş, 1960
ve 70'li yıllarda Münih'te sosyoloji, felsefe,
psikoloji ve siyasal bilimler eğitimleri almıştı.
Ulrich Beck, 1992 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü unvanını almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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