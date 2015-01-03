'Risk toplumu'nun yaratıcısı öldü

Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde, Beck'in

1 Ocak tarihinde kalp krizinden hayatını kaybettiği

belirtildi.

70 yaşında ölen Ulrich Beck, son yıllarda dünyanın en ünlü ve en çok alıntı yapılan sosyologlarından biri

olmuştu. 1986 yılında yazdığı Risk Toplumu adlı kitabı 35 dile çevrilmişti.

Beck, çalışmalarında iklim değişikliği, terörizm ve mali krizler gibi konulara odaklanıyordu.

1944 yılında Polonya'nın Slupsk kentinde dünyaya gelen Beck, çocukluğunu Hanover'de geçirmiş, 1960

ve 70'li yıllarda Münih'te sosyoloji, felsefe,

psikoloji ve siyasal bilimler eğitimleri almıştı.

Ulrich Beck, 1992 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü unvanını almıştı.

